В РФ планируют завершить испытания новых БТР и БМП на базе "Бумеранга" до конца года

Впервые платформу "Бумеранг" показали еще в 2013 году, и с тех пор почти каждый год российские СМИ пишут о планах завершить государственные или предварительные испытания разработок.

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На одном из российских полигонов проводят испытания БТР К-16 и БМП К-17. Об этом сообщает российское издание "РИА Новости".

Заявляется, что в РФ начались испытания боевых машин на базе платформы "Бумеранг", которые должны завершиться до конца 2023 года. На базе "Бумеранга" в РФ разработали бронетранспортеры К-16 и боевые машины пехоты К-17. Для испытания было привлечено несколько машин.

Неназванный источник издания утверждает, что в ходе испытаний машины пройдут испытания ходовых характеристик, а также огневых возможностей. По плану платформа "Бумеранг" должна стать универсальной базой для ряда машин: БТР, БМП, бронированная медицинская машина, командно-разведывательная машина и т.д.

"По итогам государственных испытаний боевые машины "Бумеранг" должны получить букву 01, что позволит начать серийное производство", — заявил собеседник издания.

Также отмечается, что у "Бумеранг" многослойное бронирование и усиленная противоминная защита. Двигатель на платформе устанавливается спереди, а высадка десанта происходит с задней части машины.

Впервые показали унифицированную платформу "Бумеранг" еще в 2013 году. Сроки начала серийного производства постоянно смещались. Предыдущие испытания БТР "Бумеранг" должны были закончиться еще в 2016 году, затем в 2018 году, затем в 2020 и в 2021 году.

Напомним, в июне 2020 года новейшая БМП "Бумеранг" задымилась сразу после парада в Москве.

27 декабря в РФ анонсировали использование танков "Армата" на войне против Украины, однако через 4 месяца они так и не появились на поле битвы.