Новейшая российская БМП "Бумеранг" задымилась сразу после парада в Москве

У одной из боевых машин пехоты К-17, созданных на базе колесной платформы "Бумеранг", возвращавшихся с Красной площади, возникли технические проблемы. Она задымилась и остановилась на дороге.

В Сети появилось видео, на котором видно, как после парада 24 июня с одной из машин произошло ЧП: она остановилась и задымилась.

Среди возможных причин произошедшего специалисты называют нештатное срабатывание термодымовой аппаратуры или разгерметизацию трубопровода.

"Бумеранг" – это новейшая стандартизированная колесная платформа, разработанная в России. Она уже использована в качестве основы для разработки бронетранспортера К-16, а также боевой машины пехоты К-17 (на фото).

По словам генерального директора "Рособоронэкспорта" Александра Михеева, страны Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и СНГ уже проявили интерес к "Бумерангу". "По нашим оценкам, в обозримом будущем экспорт этой платформы составит около 1 млрд долларов", – сказал он.

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