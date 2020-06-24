Парад победы в Москве: Лукашенко сторонился Путина, а трансляцию приукрасили компьютерной графикой

Президент Киргизии пропустил парад из-за коронавируса в его делегации, а Лукашенко старательно держался на удалении от Путина

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не принимал участия в параде Победы, состояшемся 24 июня, поскольку у двоих членов его делегации выявили коронавирус при прибытии в Москву. Жээнбеков приезжал в Кремль утром, перед парадом, но на трибуне его не было.

Президента Беларуси Александра Лукашенко российские СМИ называли первым, когда перечисляли почетных гостей. Но сам он держался на удалении от президента РФ. После парада президенты возложили цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду. И там Лукашенко не захотел встать на пустое место в шеренге рядом с Путиным.

Перед этим Лукашенко пообщался с участниками торжеств на Красной площади. Они поблагодарили лидеров стран, прибывших в Москву, после чего Лукашенко ответил, что приехал "в столицу родины". "В столицу родины приехали. Победим, выстоим. Не болейте", – сказал он, сообщило издание "Медуза".

Отношения руководителей Беларуси и России сейчас опять стали напряженными. На этот раз из-за пандемии коронавируса: они выясняют, кто кого заражает.

Официальная же ТВ-трансляция парада была дополнена компьютерной графикой. Так одна камера, якобы, через ствол орудия танка, идущего по Красной площади, влетела внутрь его башни и полетала там немного. А вторая – "вылетела" из сопла двигателя истребителя, пролетавшего над площадью, и снизу показала строй самолетов.

Как ранее сообщал Фокус: