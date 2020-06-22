Зеленский: из-за Второй мировой войны в Украине не родилось 13 млн детей

В День памяти и скорби президент Украины заявил, что война затронула каждую украинскую семью, и выразил сожаление, что она сих пор порождает много споров в обществе.

Об этом глава государства написал в своем официальном Telеrgram-канале.

"В сентябре 1939 года Вторая мировая война пришла на украинскую землю, когда Львов, Самбор и Дрогобыч подверглись бомбардировкам немецкой авиацией. А 22 июня 1941 года война пришла в украинскую столицу. 79 лет назад, в четыре утра нацистские самолеты сбросили первые бомбы на Киев", – написал президент.

Он напомнил, что война унесла жизни около 10 млн украинцев, добавив, что в результате не родилось почти 13 млн детей.

"К сожалению, и война до сих пор порождает много споров в обществе. Споров о том, она была "своей", или "чужой". Думаю, нам не о чем спорить. И война, так или иначе, затронула каждую украинскую семью. Она дала нам горький опыт потери и опыт подвига, что вдохновляет. Мы будем вечно помнить каждого, кто погиб, - военных и гражданских, мужчин, женщин и детей", – написал президент.

Он призвал всех помнить о том, что украинцы не только выжили в той страшной войне, но и впоследствии получили собственное государство.

В Украине сегодня – День скорби и чествования памяти жертв войны. Именно в этот день, в 1941 году, нацистская Германия атаковала СССР, начав бомбардировки Киева.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина поддерживает позицию Польши в историческом споре с Россией об ответственности СССР и нацистской Германии за начало Второй мировой войны.