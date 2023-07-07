Роботы на войне появятся, но не сегодня: эксперт рассказал, в чем основные проблемы

При всех достижениях в робототехнике производители сталкиваются с "плохим зрением" у роботов, слабой автономностью и помехами средств РЭБ.

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В Эстонии, которая сегодня стремится стать одним из лидеров военной робототехники, прошли испытания платформы THeMIS 4.5, которую разработала компания Milrem Robotics для эстонской армии, пишет Defense News. И хотя испытания прошли успешно, Маркус Отсус, координатор проекта в Эстонской военной академии, рассказал журналисту издания, почему в ближайшее время нам не суждено увидеть "войну роботов".

Военные не знают "чего они хотят"

Нет, это не личные капризы, говорит Маркус, просто армия действительно все еще анализирует, каким образом может использовать новые технологии и автоматизированные устройства совместно с уже существующими боевыми подразделениями. Важно понять, насколько они готовы к взаимодействию, какие логистические пути требуется построить и каких специалистов подготовить, чтобы использование таких дорогостоящих систем оправдало себя.

Кроме того, важно понимать какие военные задачи четко и без проблем смогут выполнять те или иные роботизированные платформы, отмечает эксперт. Да и сами разработчики пока что могут представить только прототипы, а реально действующих моделей даже в современных армиях лидирующих держав очень мало. Там тоже все еще исследуют тему роботизации.

Роботы "слепы" и их легко сбить с толку

В нашем понимании обывателя робот – это что-то совершенное, типа "Терминатора". Но на самом деле сегодняшние боевые роботы находятся на начальном этапе своего роста. Виной тому не программная составляющая, как можно было бы подумать, а чисто технические возможности.

Например, по словам Маркуса, современная робототехника сталкивается с проблемой "восприятия локализации". Большинство мобильных роботов или UVG оснащены датчиками обнаружения света и дальности (LIDAR), которые обеспечивают дальнее видение в течение дня и ночи, чтобы идентифицировать объекты и избегать их. Это достигается за счет генерации миллионов точек данных с помощью лазерных лучей, создавая живую трехмерную карту своего окружения.

Недостатки этой технологии включают в себя прерывистую работу в дождь, снег или туман. Даже человек может "ослепить" робота просто взяв в руки лазерную указку и направив ее на сенсорные датчики машины.

Проблемы возникают и при пересечении пыльной местности или на территории с густой растительностью, что неоднократно наблюдалось в ходе испытания. Роботы останавливались и выглядели сбитыми с толку беспомощно дергаясь то влево, то вправо, не решаясь двинуться хоть в какую-нибудь сторону.

Выход из этой ситуации прост: оператор может взять на себя ручное управление. Но тогда теряется основное преимущество роботов – автономность и самостоятельность.

А еще роботов враг может очень легко обнаружить с помощью специальных очков. Дело в том, что LIDAR излучает импульсные световые волны в окружающую среду, чтобы нарисовать трехмерную картинку (сканирует окружающую территорию и предметы), так вот в специальных очках это сканирование очень заметно. Сейчас инженеры пытаются решить проблему с LIDAR с помощью так называемого "пассивного сканирование" разработки Rheinmetall Provectus.

Проблемы с автономностью и защитой от РЭБ

Конечно, каждый военный ждет от боевых роботов большой автономности, чтобы его не приходилось постоянно заряжать, как какой-нибудь городской электромобиль. Да и на фронте для этого нет особых подходящих условий. Сегодня рекордной автономностью роботы похвастаться не могут, но над этим уже работают инженеры.

Еще одной проблемой являются системы РЭБ. Как любое устройство на радиоуправлении боевой робот может быть "заглушен" системами радиолокационной борьбы и выведен из строя, словно дрон. Автономная платформа останется без связи с GPS и без связи со своим оператором став бесполезной грудой металла, которую легко может захватить противник.

Да и сами датчики GPS несовершенны. Во время испытаний выяснилось, что густой лес очень влияет на уровень сигнала для навигации. Так что инженерам в будущем придется решить и эту проблему, хотя в противостоянии с системами РЭБ достигнут большой прогресс.

Когда мы увидим роботов на поле боля?

Ни одна из армий мира не может точно ответить на этот вопрос. "Дорожные карты" по внедрению роботизированных платформ слишком "размыты" по срокам, хотя тема боевых роботов очень интересует военных. "Больше роботов – меньше погибших солдат", говорят в армии США.

Большинство стран исходят из предположения, что 2040 год станет годом, когда технология будет готова окончательно и все технические проблемы, описанные выше будут решены. И хотя рост индустрии UGV нельзя назвать слишком быстрым (по сравнению с ИИ, например), но он обязательно наберет обороты, говорит Маркус Отсус.

Мы уже знакомили читателей с платформой THeMIS 4.5, которая успешно прошла все испытания. Этот наземный боевой робот-беспилотник с системой интеллектуальных функций MIFIK выполнил все поставленные боевые задачи.

Так же ранее Фокус рассказывал, что новые космические роботы заряжают технику с помощью зеркал. Система Light Bender перенаправит солнечный свет, чтобы подпитывать аккумуляторы на значительном расстоянии.