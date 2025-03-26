В Эстонии запретили голосовать гражданам РФ и Беларуси, детали

Выборы в местные советы пройдут уже в октябре 2025 года. На них еще будут действовать старые правила.

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В Эстонии запретили голосовать гражданам России и Беларуси на местных выборах. Об этом сообщает эстонский вещатель ERR 26 марта 2025 года.

Эстонский парламент, Рийгикогу, проголосовал за предложение Конституционного комитета и изменения в Конституцию, которые лишают граждан РФ и РБ права голоса на местных выборах.

По действующему законодательству, кроме граждан Эстонии и ЕС, в местных выборах могут участвовать и иностранцы, однако теперь не все.

Изменения поддержали 93 депутата, а против проголосовали семеро. Для принятия законопроекта об изменениях в Конституцию нужно не менее 68 голосов, поэтому предложение прошло голосование.

Первоначальный вариант законопроекта предусматривал, что в выборах в местные советы могут участвовать граждане Эстонии, люди без гражданства и граждане стран Европейского Союза и НАТО.

Теперь в документе будет поправка, которая отменяет избирательное право на местных выборах для граждан третьих стран, проживающих на территории Эстонии. А на следующих после будущих выборов это право потеряют и люди без гражданства. В частности, поправка исключает из проекта закона избирательное право граждан стран НАТО.

Действующее законодательство также гласит, что на местных выборах могут голосовать иностранцы, которые имеют долгосрочный вид на жительство или право на постоянное проживание в Эстонии, достигли 16 лет на день выборов и имеют постоянное место жительства в конкретном городе.

Выборы в местные советы пройдут уже в октябре 2025 года. На них смогут голосовать граждане Эстонии, стран ЕС и люди без гражданства, но уже со следующих выборов после этих — только граждане Эстонии и ЕС.

Напомним, с 31 марта 2025 года Эстония перестает признавать российские небиометрические паспорта, ведь те не соответствуют требованиям, установленным Международной организацией гражданской авиации.

Также Фокус писал о том, что в начале 2025 года Эстония начала строить радар ПВО для защиты от РФ.