В Естонії заборонили голосувати громадянам РФ та Білорусі, деталі

Вибори до місцевих рад пройдуть уже в жовтні 2025 року. На них ще діятимуть старі правила.

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В Естонії заборонили голосувати громадянам Росії та Білорусі на місцевих виборах. Про це повідомляє естонський мовник ERR 26 березня 2025.

Естонський парламент, Рійгікогу, проголосував за пропозицію Конституційного комітету та зміни до Конституції, які позбавляють громадян РФ та РБ права голосу на місцевих виборах.

За чинним законодавством, крім громадян Естонії та ЄС, у місцевих виборах можуть брати участь і іноземці, проте тепер не всі.

Зміни підтримали 93 депутати, а проти проголосувало семеро. Для ухвалення законопроєкту про зміни до Конституції потрібно щонайменше 68 голосів, тому пропозиція пройшла голосування.

Початковий варіант закопроєкту передбачав, що у виборах до місцевих рад можуть брати участь громадяни Естонії, люди без громадянства та громадяни країн Європейського Союзу і НАТО.

Тепер у документі буде поправка, яка скасовує виборче право на місцевих виборах для громадян третіх країн, які проживають на території Естонії. А на наступних після майбутніх виборів це право втратять і люди без громадянства. Зокрема, поправка виключає з проєкту закону виборче право громадян країн НАТО.

Чинне законодавство також свідчить на місцевих виборах можуть голосувати іноземці, які мають довгострокову посвідку на проживання або право на постійне проживання в Естонії, досягли 16 років на день виборів та мають постійне місце проживання в конкретному місті.

Вибори до місцевих рад пройдуть уже в жовтні 2025 року. На них зможуть голосувати громадяни Естонії, країн ЄС і люди без громадянства, але вже з наступних виборів після цих – лише громадяни Естонії та ЄС.

Нагадаємо, з 31 березня 2025 Естонія перестає визнавати російські небіометричні паспорти, адже ті не відповідають вимогам, установленим Міжнародною організацією цивільної авіації.

Також Фокус писав про те, що на початку 2025 Естонія почала будувати радар ППО для захисту від РФ.