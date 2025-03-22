"Несуть різні ризики": Естонія перестає визнавати російські небіометричні паспорти, деталі

Естонія готує нові обмеження для росіян: їхні документи без біометричних даних вже з 31 березня перестануть діяти на території країни.

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Слідом за Чехією та Данією, де не визнають взагалі або визнають умовно російські документи, що ідентифікують особу, без біометричних даних, Естонія також вирішила запровадити нові обмеження для росіян. Відтак вже наприкінці березня почнуть діяти умови, за яких громадяни Росії, які мають дозвіл на тимчасове проживання на території Естонії, не зможуть використовувати свої документи, якщо ті належать до старого зразка та не містять біометричних даних. Про це стало відомо з сайту Міністерства закордонних справ 20 березня.

"З 31 березня 2025 року Естонська Республіка більше не визнає небіометричні закордонні паспорти, видані Російською Федерацією", — йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначають, що російські небіометричні паспорти не відповідають вимогам, установленим Міжнародною організацією цивільної авіації. Річ у тому, що на таких документах немає електронних носіїв інформації, через що неможливо верифікувати дані людини, яка володіє паспортом, з тою інформацією, що міститься в електрочіпі.

До того ж ускладнює верифікацію і те, що виникають труднощі через перевірку установи, яка видає паспорт. Причиною може бути те, що документацію було видано на тимчасово окупованих територіях, які Росія привласнила собі та які не визнають в Естонії.

"Установу, яка видає паспорт, визначити не так просто, що ускладнює ідентифікацію невизнаних документів (тобто тих, які видані на окупованих територіях)", — зазначають у відомстві.

Водночас у МЗС Естонії зазначили, що росіяни будуть мати час до кінця вересня поточного року, аби замінити документи. Що буде у випадку того, якщо російські громадяни, які матимуть дозвіл на проживання в країні, не оновлять паспорти, поки що не повідомляється.

Зазначимо, що минулого року таке обмеження запровадили також у Чехії: там перебування громадян без документів із біометричними даними вважається нелегальним.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про відомого українського блогера із Кривого Рогу, який заявив про отримання паспорта громадянина РФ.

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