Видача паспортів за кордоном: уряд готує зміни для військовозобов'язаних

Більшість військовозобов'язаних за кордоном, які замовили паспорти до квітня 2024 року, вже їх отримали, заявив віцепрем'єр Олексій Чернишов. Уряд обіцяє лібералізацію.

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Віцепрем’єр-міністр, міністр національної єдності України Олексій Чернишов повідомив, що уряд готується спростити правила отримання нових паспортів для чоловіків, які перебувають за кордоном. Сьогодні військовозобов'язані мають проблеми з документами через нерозв'язані питання з військовим обліком. Про заяву Чернишова написало агентство "Intefax-Україна".

Чернишов пояснив, що військовозобов'язані, які перебувають за кордоном, через негаразди з паспортами можуть стати нелегалами. Проблема полягає в тому, що діє постанова, яка пов'язує можливість отримання нового документа з питаннями військового обліку. Якщо у чоловіка з обліком не все гаразд, то він не може оформити паспорт на взаміну старому, в якого закінчився термін, пояснив чиновник. З його слів, уряд планує скасувати рішення, яка призводить до таких проблем.

"Зараз разом працюємо над тим, щоб їм все ж давати паспорти, я за лібералізацію цього блоку", — пояснив він.

Чиновник не уточнив, коли очікувати постанови уряду, яка допоможе військовозобов'язаним отримати паспорт, уникнувши питань військового обліку.

Агентство також навело коментар віцепрем'єра щодо чоловіків, для яких виготовили паспорти, але вони їх не отримали через посилення мобілізації. Чернишов заявив, що завдяки попереднім зусиллям уряду документи видали більшості з тих, хто їх замовив.

"Сьогодні з 80 тис. паспортів більшість уже видана, і до кінця місяця отримають решту", — сказав він.

Зазначимо, проблеми з паспортами для військовозобов'язаних за кордоном з'явилась після закону про посилення мобілізації, прийнятий Верховною Радою навесні 2024 року. Відповідно до нових норм, для оформлення паспорта чоловіки 18-60 років повинні пред'явити військово-облікові документи з оновленими даними. Згодом Кабмін уточнив, що з 17 лютого 2025 року ДП "Документ" може видавати документи тим, хто подав заявку до 24 квітня 2024 року.

Нагадуємо, в грудні Фокус розповів, які документи повинні мати при собі чоловіки під час воєнного стану. У січні 2025 року на порталі "Безоплатної правничої допомоги" пояснили, що робити, якщо загубив військово-обліковий документ.