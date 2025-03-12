Выдача паспортов за рубежом: правительство готовит изменения для военнообязанных

Большинство военнообязанных за рубежом, которые заказали паспорта до апреля 2024 года, уже их получили, заявил вице-премьер Алексей Чернышов. Правительство обещает либерализацию.

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Вице-премьер-министр, министр национального единства Украины Алексей Чернышов сообщил, что правительство готовится упростить правила получения новых паспортов для мужчин, которые находятся за границей. Сегодня военнообязанные имеют проблемы с документами из-за нерешенных вопросов с воинским учетом. О заявлении Чернышова написало агентство "Intefax-Украина".

Чернышов пояснил, что военнообязанные, которые находятся за границей, из-за проблем с паспортами могут стать нелегалами. Проблема заключается в том, что действует постановление, которое связывает возможность получения нового документа с вопросами воинского учета. Если у мужчины с учетом не все в порядке, то он не может оформить паспорт взамен старому, у которого закончился срок, пояснил чиновник. По его словам, правительство планирует отменить решение, которое приводит к таким проблемам.

"Сейчас вместе работаем над тем, чтобы им все же давать паспорта, я за либерализацию этого блока", — пояснил он.

Чиновник не уточнил, когда ожидать постановления правительства, которое поможет военнообязанным получить паспорт, избежав вопросов воинского учета.

Агентство также привело комментарий вице-премьера относительно мужчин, для которых изготовили паспорта, но они их не получили из-за усиления мобилизации. Чернышов заявил, что благодаря предыдущим решениям правительства документы выдали большинству из тех, кто их заказал.

"Сегодня из 80 тыс. паспортов большинство уже выдано, и до конца месяца получат остальные", — сказал он.

Отметим, проблемы с паспортами для военнообязанных за рубежом появилась после закона об усилении мобилизации, принятый Верховной Радой весной 2024 года. Согласно новым нормам, для оформления паспорта мужчины 18-60 лет должны предъявить военно-учетные документы с обновленными данными. Позже Кабмин уточнил, что с 17 февраля 2025 года ГП "Документ" может выдавать документы тем, кто подал заявку до 24 апреля 2024 года.

Напоминаем, в декабре Фокус рассказал, какие документы должны иметь при себе мужчины во время военного положения. В январе 2025 года на портале "Безоплатной правовой помощи" объяснили, что делать, если потерял военно-учетный документ.