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Военный Фокус

Проверки во время военного положения: какие документы могут потребовать на улице

ТЦК, проверка документов, мобилизация
Юрист рассказал, какие документы могут проверять представители ТЦК (иллюстративное фото)

Уполномоченные лица могут проверять только определенные документы, причем их перечень разный для военнообязанных мужчин и женщин.

Во время действия военного положения и всеобщей мобилизации Украины у военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет могут проверять документы. Об этом подробно рассказала "РБК-Украина" управляющая АБ "Татьяны Даниленко" адвоката Татьяны Даниленко.

По словам эксперта, проверять документы имеют право;

  • уполномоченные представители территориального центра комплектования и социальной поддержки;
  • полицейские;
  • представители Госпогранслужбы.

Они имеют право требовать у граждан мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет военно-учетный документ или его электронную версию. Бумажная и электронная форма имеют одинаковую юридическую силу. Вместе с ним уполномоченные лица имеют право требовать документ, удостоверяющий личность.

Проверяющие имеют право сверить персональные данные предъявленного военно-учетного документа с военно-учетными данными Единого государственного реестра призывников, военнообязанных, резервистов (территориального центра комплектования и социальной поддержки).

Какие документы должны носить с собой военнообязанные мужчины и женщины

Военнообязанным женщинам в условиях военного положения в Украине достаточно иметь при себе только паспорт, который по требованию уполномоченного лица она должна предъявить. Это может быть как ID-карта, так и электронный паспорт "Дія".

Военнообязанные мужчины, кроме паспорта, должны при себе иметь военно-учетный документ. Получить его можно как в ТЦК, так и в ЦПАУ или в мобильном приложении "Резерв+".

Напомним, ранее юрист Татьяна Козян рассказывала, что не имеют права делать представители ТЦК во время мобилизации и какие действия считаются противоправными.