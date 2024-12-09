Проверки во время военного положения: какие документы могут потребовать на улице

Уполномоченные лица могут проверять только определенные документы, причем их перечень разный для военнообязанных мужчин и женщин.

Во время действия военного положения и всеобщей мобилизации Украины у военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет могут проверять документы. Об этом подробно рассказала "РБК-Украина" управляющая АБ "Татьяны Даниленко" адвоката Татьяны Даниленко.

По словам эксперта, проверять документы имеют право;

уполномоченные представители территориального центра комплектования и социальной поддержки;

полицейские;

представители Госпогранслужбы.

Они имеют право требовать у граждан мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет военно-учетный документ или его электронную версию. Бумажная и электронная форма имеют одинаковую юридическую силу. Вместе с ним уполномоченные лица имеют право требовать документ, удостоверяющий личность.

Проверяющие имеют право сверить персональные данные предъявленного военно-учетного документа с военно-учетными данными Единого государственного реестра призывников, военнообязанных, резервистов (территориального центра комплектования и социальной поддержки).

Какие документы должны носить с собой военнообязанные мужчины и женщины

Военнообязанным женщинам в условиях военного положения в Украине достаточно иметь при себе только паспорт, который по требованию уполномоченного лица она должна предъявить. Это может быть как ID-карта, так и электронный паспорт "Дія".

Военнообязанные мужчины, кроме паспорта, должны при себе иметь военно-учетный документ. Получить его можно как в ТЦК, так и в ЦПАУ или в мобильном приложении "Резерв+".

Напомним, ранее юрист Татьяна Козян рассказывала, что не имеют права делать представители ТЦК во время мобилизации и какие действия считаются противоправными.