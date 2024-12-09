Перевірки під час воєнного стану: які документи можуть вимагати на вулиці
Уповноважені особи можуть перевіряти лише певні документи, причому їх перелік різний для військовозобов'язаних чоловіків та жінок.
Під час дії воєнного стану та загальної мобілізації України у військовозобов'язаних віком від 18 до 60 років можуть перевіряти документи. Про це детально розповіла "РБК-Україна" керівна АБ "Тетяни Даниленко" адвокатки Тетяни Даниленко.
За словами експертки, перевіряти документи мають право;
- уповноважені представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки;
- поліцейські;
- представники Держприкордонслужби.
Вони мають право вимагати у громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років військово-обліковий документ або його електронну версію. Паперова та електронна форма мають однакову юридичну силу. Разом з ним уповноважені особи мають право вимагати документ, що посвідчує особу.
Перевіряючі мають право звірити персональні дані пред’явленого військово-облікового документа з військово-обліковими даними Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних, резервістів (територіального центру комплектування та соціальної підтримки).
Які документи мають носити з собою військовозобов'язані чоловіки та жінки
Військовозобов'язаним жінкам в умовах воєнного стану в Україні достатньо мати при собі лише паспорт, який на вимогу уповноваженої особи вона має пред'явити. Це може бути як ID-картка, так і електронний паспорт "Дії".
Військовозобов'язані чоловіки, окрім паспорта, мають при собі мати військово-обліковий документ. Отримати його можна як в ТЦК, так і в ЦНАПах або ж у мобільному застосунку "Резерв+".
Нагадаємо, раніше юристка Тетяна Козян розповідала, що не мають права робити представники ТЦК під час мобілізації та які дії вважаються протиправними.