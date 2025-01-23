Придется заплатить: какой штраф предусмотрен за потерю военного билета и как его восстановить

По информации юристов, потеря военного билета является административным правонарушением. Однако в случае повторной потери документа сумма уже будет больше.

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Бумажный военный билет является обязательным для многих процедур, поэтому военнообязанные граждане Украины должны осторожно относиться к своим военно-учетным документам. Небрежное обращение или потеря военного билета влечет за собой административную ответственность, рассказали в "Бесплатной юридической помощи".

Ответственность за потерю военного билета

В частности, статьей 211 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за порчу или небрежное хранение призывниками, военнообязанными и резервистами военно-учетных документов (удостоверений о приписке к призывным участкам, военных билетов, временных удостоверений военнообязанных), которое повлекло их потерю. В этом случае лицо должно заплатить штраф от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан. Юристы уточняют, что это от 510 до 850 гривен.

Если это произошло повторно или в особый период, размер штрафа возрастет. В таком случае лицо должно заплатить от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 850 до 1700 гривен.

Как восстановить документ

Для восстановления военного билета каждой категории населения необходимо подать отдельный перечень документов. В частности, военнообязанные, призывники и резервисты должны предоставить в территориальный центр комплектования и социальной поддержки:

заявление на имя районного (городского) руководителя ТЦК;

цветную фотографию 3х4.

Военнослужащие сначала должны подать рапорт командиру о причинах потери. После этого будет проведено служебное расследование, по окончании которого лицо обязано подать в ТЦК:

паспорт;

матовое фото 3х4 без уголка;

поврежденный документ или его остатки (при наличии);

выписка из приказа о результатах служебного расследования (если документ утрачен).

Военный билет должен быть заменен в течение пяти рабочих дней с даты регистрации заявления в районном (городском) ТЦК или его отделе.

Ранее юристы рассказывали, имеют ли право работники ТЦК задерживать лиц. В этом вопросе есть некоторые нюансы.

Специалисты также отметили, какая ответственность грозит "ограниченно годным", которые не прошли ВВК до 4 февраля. Это считается нарушением правил воинского учета, за которое КУоАП предусмотрено соответствующее наказание.