Доведеться заплатити: який штраф передбачений за втрату військового квитка та як його відновити

За інформацією юристів, втрата військового квитка є адміністративним правопорушенням. Однак в разі повторної втрати документа сума вже буде більшою.

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Паперовий військовий квиток є обов’язковим для багатьох процедур, тому військовозобов'язані громадяни України мають обережно відноситись до своїх військово-облікових документів. Недбале поводження чи втрата військового квитка тягне за собою адміністративну відповідальність, розповіли в "Безоплатній правничій допомозі".

Відповідальність за втрату військового квитка

Зокрема, статтею 211 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачена відповідальність за зіпсуття або недбале зберігання призовниками, військовозобов’язаними і резервістами військово-облікових документів (посвідчень про приписку до призовних дільниць, військових квитків, тимчасових посвідчень військовозобов’язаних), яке спричинило їх втрату. В цьому випадку особа має заплатити штраф від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Юристи уточнюють, що це від 510 до 850 гривень.

Якщо це сталося повторно або в особливий період, розмір штрафу зросте. У такому випадку особа має заплатити від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто від 850 до 1700 гривень.

Як відновити документ

Для відновлення військового квитка кожній категорії населення необхідно подати окремий перелік документів. Зокрема, військовозобов'язані, призовники та резервісти повинні надати в територіальний центр комплектування та соціальної підтримки:

заяву на ім'я районного (міського) керівника ТЦК;

кольорову фотокартку 3х4.

Військовослужбовці спочатку повинні подати рапорт командиру про причини втрати. Після цього буде проведене службове розслідування, після закінчення якого особа зобов'язана подати до ТЦК:

паспорт;

матове фото 3х4 без куточка;

пошкоджений документ або його залишки (за наявності);

витяг з наказу про результати службового розслідування (якщо документ втрачено).

Військовий квиток має бути замінений протягом п'яти робочих днів з дати реєстрації заяви в районному (міському) ТЦК або його відділі.

Раніше юристи розповідали, чи мають право працівники ТЦК затримувати осіб. В цьому питанні є деякі нюанси.

Фахівці також зазначили, яка відповідальність загрожує "обмежено придатним", які не пройшли ВЛК до 4 лютого. Це вважається порушенням правил військового обліку, за яке КУпАП передбачено відповідне покарання.