Чи мають право працівники ТЦК затримувати осіб: адвокат дав чітку відповідь

За словами юриста, доставляти осіб до ТЦК мають право працівники поліції, де їх можуть притягнути до відповідальності.

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Працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки не мають права застосовувати фізичну силу до військовозобов'язаних, затримувати їх та доставляти до ТЦК. Про це "Українському радіо" розповів адвокат юридичної компанії "Ріако та партнери" Микола Максимов.

Юрист зазначив, що нині чинним законодавством України чітко розподілені повноваження між працівниками поліції й територіальними центрами. Жодний нормативно-правовий акт не передбачає, що працівники ТЦК можуть застосовувати будь-яку фізичну силу до громадян України, які підлягають мобілізації.

У разі, якщо громадянином України порушено законодавство про мобілізацію, військкомат не самостійно діє як окремий орган, а звертається до органів Національної поліції. Саме вони у разі, якщо таку особу буде ідентифіковано, повинні організувати громадянина до ТЦК для того, щоб відбувся факт притягнення його до відповідальності за порушення законодавства про мобілізацію.

За словами Миколи Максимова, між відповідними органами є розподіл повноважень. Однак, як правило, він нехтується, додав юрист.

Зазначимо, що нещодавно Кабінет міністрів України змінив правила ведення військового обліку та оформлення відстрочки. Оновлені правила будуть стосуватися призову громадянам під час мобілізації, а також умов, за якими вони можуть отримати право на відстрочку від мобілізації.

Додамо, що юристи раніше розповідали про можливість мобілізації заброньованих працівників. Це може траплятись у деяких випадках.