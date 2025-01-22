Имеют ли право работники ТЦК задерживать лиц: адвокат дал четкий ответ

По словам юриста, доставлять лиц в ТЦК имеют право работники полиции, где их могут привлечь к ответственности.

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Работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки не имеют права применять физическую силу к военнообязанным, задерживать их и доставлять в ТЦК. Об этом "Украинскому радио" рассказал адвокат юридической компании "Риако и партнеры" Николай Максимов.

Юрист отметил, что сейчас действующим законодательством Украины четко распределены полномочия между работниками полиции и территориальными центрами. Ни один нормативно-правовой акт не предусматривает, что работники ТЦК могут применять любую физическую силу к гражданам Украины, которые подлежат мобилизации.

В случае, если гражданином Украины нарушено законодательство о мобилизации, военкомат не самостоятельно действует как отдельный орган, а обращается в органы Национальной полиции. Именно они в случае, если такое лицо будет идентифицировано, должны организовать гражданина в ТЦК для того, чтобы состоялся факт привлечения его к ответственности за нарушение законодательства о мобилизации.

По словам Николая Максимова, между соответствующими органами есть распределение полномочий. Однако, как правило, оно пренебрегается, добавил юрист.

Отметим, что недавно Кабинет министров Украины изменил правила ведения воинского учета и оформления отсрочки. Обновленные правила будут касаться призыва гражданам во время мобилизации, а также условий, при которых они могут получить право на отсрочку от мобилизации.

Добавим, что юристы ранее рассказывали о возможности мобилизации забронированных работников. Это может случаться в некоторых случаях.