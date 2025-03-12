"Не називайте мене українським": тіктокер-мільйонник з Кривого Рогу отримує паспорт РФ (відео)

Блогер Артур Бабич похвалився, що скоро Росія "офіційно буде його домом". Раніше він заявляв, що заради російського паспорта готовий піти служити до армії РФ, якщо йому прийде повістка.

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Блогер з України Артур Бабич, який має понад 14 млн підписників у TikTok, подав документи на отримання російського громадянства. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Дуже важливі новини. Я подався на паспорт РФ. Сам досі не вірю, що вже зовсім скоро офіційно Росія буде моїм домом", — написав блогер.

На відео він розповідає. що приїхав до міграційного центру Сахарова у Москві з текою документів, щоб податися на російське громадянство.

"Шановні журналісти, припиніть мене називати українським тіктокером", — каже Бабич на ролику.

Блогер з Кривого Рогу Артур Бабич подав документи на паспорт РФ Фото: Скриншот

Що відомо про блогера Артура Бабича

У вересні 2024 року тіктокер з Кривого Рогу Артур Бабич заявив в інтерв'ю російській журналістці Лілії Абрамовій, що відмовиться від українського паспорта та готовий стати на військовий облік, якщо йому дозволять повернутися до Росії. Він стверджував, що готовий піти служити до російської армії, якщо йому прийде повістка. Також блогер заявляв, що хоче "помирити" українських і російських дітей, які "ненавидять один одного через колір паспорта".

За кілька років до повномасштабного вторгнення РФ до України Бабич переїхав з України до Москви, а після подій лютого 2022 року виїхав до Сполучених Штатів Америки. До літа 2023 року він знову повертався до Росії, як він сказав, "додому".

В липні 2023 року російські пропагандистські ЗМІ повідомляли, що прокуратура перевіряє Артура Бабича за заявами про дискредитацію збройних сил РФ. До того в листопаді 2022 року російський блогер Даня Мілохін під час стриму з Бабичем виконав національний гімн України.

У вересні 2023 року Артур Бабич не зміг повернутися до РФ після подорожі, бо на паспортному контролі повідомили, що в'їзд йому закрито. Восени 2024 року тіктокер проживав у столиці Вірменії Єревані, на батьківщині свого батька.

Нагадаємо, 10 березня в мережі опублікували відео, на якому російський шоумен Максим Галкін на концерті співає українською пісню Степана Гіги "Цей сон".

Аналітики розвідувальної спільноти "OSINT Бджоли" 3 лютого опублікували докази того, що українська блогерка-мільйонниця Софія Стужук співпрацює з РФ.