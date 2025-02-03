Блогерка Софія Стужук і далі співпрацює з РФ: OSINT-аналітики знайшли нові докази (фото)

Продюсує новий проєкт блогерки російський військовий, а її компаньйонка має громадянство РФ і там юридично оформила свою діяльність.

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Українська блогерка-мільйонниця Софія Стужук-Левданська, яка зараз мешкає за кордоном, і далі продовжує співпрацю з Росією. Нові факти співпраці інфлюенсерки з країною-агресоркою встановили аналітики розвідувальної спільноти "OSINT Бджоли". Про це йдеться в матеріалі, опублікованому на сайті спільноти.

"Ми зібрали докази її економічної співпраці з рф під час повномасштабного вторгнення, у результаті чого Стужук заслужено потрапила в базу Миротворця. Але попри це, вона не тільки не припинила свої зв’язки з Росією, а й зміцнила їх через співробітництво з військовим РФ", — пишуть аналітики.

За їхньою інформацією, на початку грудня Стужук почала новий проєкт-співпрацю з "росіянкою-інфоциганкою" Юлією Кумєріною. Блогерку не збентежило ані громадянство Юлії, ані те, що в неї повне юридичне оформлення у Росії.

Також "українська" блогерка попередила своїх підписників, що їм телефонуватимуть з російських телефонів.

Також OSINT-аналітики встановили, що продюсує Кумєріну та їхній спільний проєкт російський військовий, офіцер повітряно-десантних військ.

"І для чого військовому РФ збирати особисті дані українців, залишається тільки здогадуватись", — наголошують розслідувачі.

Повідомляється, що Олексій Кумєрін закінчив "Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное училище" і отримав звання офіцера. Після закінчення навчання він служив до 2020 року, а після – став продюсером інста-інфо-блогерів.

Він підтримує так звану "СВО", але під час мобілізації в 2023 році втік з РФ через Грузію і тепер мешкає в Дубаї. Але, як він сам повідомляє – багато його друзів воюють в Україні і вбивають українців.

Зокрема, аналітики показали його однокурсника, який відвоював своє в Україні.

Нагадаємо, що раніше блогерка Софія Стужук оскандалилася в Латвії. Причиною цьому стало те, що родина блогерки викидала сміття з власного будинку у ліс, який знаходився за 5 кілометрів від їх помешкання.

Також 2024 року Стужук потрапила до списку "Топ 50 блогерів України-2024". Втім, в 50-тку вона не увійшла, а посіла лише 188 місце.