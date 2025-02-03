Блогер София Стужук продолжает сотрудничать с РФ: OSINT-аналитики нашли новые доказательства (фото)

Продюсирует новый проект блогера российский военный, а ее компаньонка имеет гражданство РФ и там юридически оформила свою деятельность.

Related video

Украинский блогер-миллионерша София Стужук-Левданская, которая сейчас живет за границей, и дальше продолжает сотрудничество с Россией. Новые факты сотрудничества инфлюенсерки со страной-агрессором установили аналитики разведывательного сообщества "OSINT Пчелы". Об этом говорится в материале, опубликованном на сайте сообщества.

"Мы собрали доказательства ее экономического сотрудничества с РФ во время полномасштабного вторжения, в результате чего Стужук заслуженно попала в базу Миротворца. Но несмотря на это, она не только не прекратила свои связи с Россией, но и укрепила их через сотрудничество с военным РФ", — пишут аналитики.

По их информации, в начале декабря Стужук начала новый проект-сотрудничество с "россиянкой-инфоцыганкой" Юлией Кумериной. Блогера не смутило ни гражданство Юлии, ни то, что у нее полное юридическое оформление в России.

Также "украинская" блогерша предупредила своих подписчиков, что им будут звонить с российских телефонов.

Также OSINT-аналитики установили, что продюсирует Кумерину и их совместный проект российский военный, офицер воздушно-десантных войск.

"И для чего военному РФ собирать личные данные украинцев, остается только догадываться", — отмечают расследователи.

Сообщается, что Алексей Кумерин окончил "Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное училище" и получил звание офицера. После окончания учебы он служил до 2020 года, а после — стал продюсером инста-инфо-блогеров.

Он поддерживает так называемую "СВО", но во время мобилизации в 2023 году сбежал из РФ через Грузию и теперь живет в Дубае. Но, как он сам сообщает — многие его друзья воюют в Украине и убивают украинцев.

В частности, аналитики показали его однокурсника, который отвоевал свое в Украине.

Напомним, что ранее блогер София Стужук оскандалилась в Латвии. Причиной этому стало то, что семья блогера выбрасывала мусор из собственного дома в лес, который находился в 5 километрах от их дома.

Также в 2024 году Стужук попала в список "Топ 50 блогеров Украины-2024". Впрочем, в 50-тку она не вошла, а заняла лишь 188 место.