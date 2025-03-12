"Не называйте меня украинским": тиктокер-миллионник из Кривого Рога получает паспорт РФ (видео)

Блогер Артур Бабич похвастался, что скоро Россия "официально будет его домом". Ранее он заявлял, что ради российского паспорта готов пойти служить в армию РФ, если ему придет повестка.

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Блогер из Украины Артур Бабич, который собрал более 14 млн подписчиков в TikTok, подал документы на получение российского гражданства. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Очень важные новости. Я подался на паспорт РФ. Сам до сих пор не верю, что уже совсем скоро официально Россия будет моим домом", — написал блогер.

На видео он рассказывает, что приехал в миграционный центр Сахарова в Москве с папкой документов, чтобы податься на российское гражданство.

"Уважаемые журналисты, прекратите меня называть украинским тиктокером", — говорит Бабич на ролике.

Блогер из Кривого Рога Артур Бабич подал документы на паспорт РФ Фото: Скриншот

Что известно о блогере Артуре Бабиче

В сентябре 2024 года тиктокер из Кривого Рога Артур Бабич заявил в интервью российской журналистке Лилии Абрамовой, что откажется от украинского паспорта и готов стать на воинский учет, если ему разрешат вернуться в Россию. Он утверждал, что готов пойти служить в российскую армию, если ему придет повестка. Также блогер заявлял, что хочет "помирить" украинских и российских детей, которые "ненавидят друг друга из-за цвета паспорта".

За несколько лет до полномасштабного вторжения РФ в Украину Бабич переехал из Украины в Москву, а после событий февраля 2022 года уехал в Соединенные Штаты Америки. К лету 2023 года он снова возвращался в Россию, как он сказал, "домой".

В июле 2023 года российские пропагандистские СМИ сообщали, что прокуратура проверяет Артура Бабича по заявлениям о дискредитации вооруженных сил РФ. До того в ноябре 2022 года российский блогер Даня Милохин во время стрима с Бабичем исполнил национальный гимн Украины.

В сентябре 2023 года Артур Бабич не смог вернуться в РФ после путешествия, потому что на паспортном контроле сообщили, что въезд ему закрыт. Осенью 2024 года тиктокер проживал в столице Армении Ереване, на родине своего отца.

Напомним, 10 марта в сети опубликовали видео, на котором российский шоумен Максим Галкин на концерте поет на украинском песню Степана Гиги "Этот сон".

Аналитики разведывательного сообщества "OSINT Пчелы" 3 февраля опубликовали доказательства того, что украинская блогер-миллионер София Стужук сотрудничает с РФ.