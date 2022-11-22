Тиктокер-миллионник может лишиться российского гражданства из-за Украины (видео)

Даня Милохин во время стрима исполнил национальный гимн Украины и попытался произнести слова "паляниця", "нісенітниця" и "Укрзалізниця".

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Блогер-миллионник Даня Милохин может лишиться российского гражданства из-за Украины . Об этом пишет пропагандистское издание Shot.

Во время одного из стримов Даня Милохин, который после объявления частичной мобилизации переехал в США, вместе с другим блогером украинского происхождения Артуром Бабичем исполнили национальный гимн Украины.

Помимо этого, звезда Tik-Tok на камеру попытался произнести слова "паляниця", "нісенітниця" и "Укрзалізниця". Видеоролик, на котором Даня Милохин исполняет национальный гимн Украины, стал популярным в Telegram-каналах, а в адрес блогера посыпались гневные комментарии со стороы россиян.

На стрим также обратил внимание глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, который обратился в Генеральную прокуратуру РФ с требованием признать Даню Милохина "иноагентом" и лишить его российского гражданства.

"Молодое дарование Даня Милохин никогда не отличался принципиальностью, поэтому его жест в сторону Украины, сделанный из США, никого не удивляет. Молодой человек привык эпатировать публику, совершенно не задумываясь о последствиях, что, однако, удивительно, учитывая отсутствие у него стремления к получению образования при желании заработать как можно больше денег любыми путями. У Милохина было множество путей для развития в России, но он сделал свой выбор, сбежав за границу", — цитирует издание обращение Виталия Бородина в Генпрокуратуру РФ.

Сам Даня Милохин, пытаясь оправдаться за ситуацию на стриме заявил, что он сперва исполнил национальный гимн России, а позже — Украины.

"У меня вопрос, вот люди вырезали, как я пою гимн Украины. Почему люди не вырезали, как я пел гимн России до этого", — добавил блогер в свое оправдание.

[ + – ] Российский блогер Даня Милохин может стать иноагентом из-за исполнения гимна Украины

Отметим, что в начале 2022 года российскому блогеру Дане Милохину отказали во въезде на территорию Украины. Тиктотер с миллионной аудиторией несколько часов просидел в аэропорту, после чего Госпогранслужба выдала ему запрет на посещение нашей страны.

Позже в СМИ появилась информация, что Даня Милохин не смог попасть в Украину, поскольку не объяснил пограничникам истинную цель своего визита.