"Грусть": российского тиктокера-миллионника Даню Милохина не пустили в Украину

Как сообщил Милохин в Instagram-сторис, он просидел несколько часов в аэропорту, после чего ему отказали во въезде в Украину. ГПСУ пока никак не прокомментировала инцидент.

Популярного российского тиктокера и музиканта, 20-летнего Даню Милохина, пограничники не пустили в Украину. Об этом Милохин сообщил в своих Instagram-сторис.

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Тиктокер просидел в киевском аэропорту несколько часов и был отправлен обратно в Россию.

"Мы прилетели в Киев и нас держат в плену", — рассказал он.

Через некоторое время добавил: " Чуваки, меня не вспустили. Я — враг. Нас обратно развернули".

На видео тиктокера указана локация — Киев и время — 9:39.

Судя по сторис Милохина, он делал пересадку из-за отсутствия прямого сообщения между Россией и Украиной, но в какой стране, он не сообщил.

[ + – ] Даню Милохина не пустили в Украину

Также Даня Милохин опубликовал инфографику, на которой можно увидеть, что 11% его аудитории — из Украины.

"Грусть", — прокомментировал ситуацию блогер в Instagram-сторис.

В ГПСУ пока не назвали причину отказа во въезде Дане Милохину в Украину. В комментариях блогера в Instagram некоторые подписчики выразили мнение, что его не пустили в Украину из-за того, что он раньше ездил в оккупированный Крым.

[ + – ] Даня Милохин посещал Крым

Кто такой Даня Милохин?

Даня Милохин (настоящее имя — Данила Милохин) — известный российский тиктокер, рэп-исполнитель и телеведущий. Родился в Оренбурге, с 3 до 13 лет вместе со своим старшим братом жил в детском доме. Первые видео в TikTok он опубликовал в 2019 году, после чего начал стремительно набирать аудиторию. В 2021 году его трек о самоизоляции "Я дома" стал очень популярным в TikTok, после чего он записал песни с Николаем Басковым, Тимати и Мумий Троллем.

Сейчас за Даней Милохиным следят около 16 млн пользователей в TikTok и более 3,6 млн в Instagram.

Ранее Фокус сообщал, что по информации ГПСУ, в 2021 году в Украину не пустили семь тысяч граждан РФ. Многие россияне, которым отказали во въезде в Украину, возмущаются в соцсетях, а некоторые артисты из "черного списка" опускаются даже до оскорблений в адрес пограничников.