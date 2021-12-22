В 2021 году в Украину не допустили семь тысяч граждан РФ, — ГПСУ (фото, видео)

Многие граждане РФ, которым отказано во въезде в Украину возмущаются в соцсетях, а некоторые артисты из "черного списка" опускаются до оскорблений в адрес пограничников.

Подводя итоги своей деятельности в уходящем году, Государственная пограничная служба Украина (ГПСУ) подсчитала, что в 2021 году почти 7 тыс граждан Российской Федерации были не допущены в Украину. Об этом сообщил "Обозревателю" спикер ГПСУ Андрей Демченко.

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Несмотря на возмущение российских граждан, которых не пропустили на границе, украинские пограничники действуют исключительно в рамках закона. По словам Демченко, для таких мер есть веские причины.

[ + – ] В "Борисполе" пограничники остановили россиянку, которая летом 2018-го нарушила Порядок въезда-выезда на ТОТ Украины, незаконно посетив временно оккупированную территорию АР Крым.

"Поскольку Россия является агрессором, то с начала года всего отказано в пропуске через границу 6 600 гражданам РФ. В прошлом году – 2800", — сообщил спикер, отметив при этом, что снижение потока пассажиров было связано с ограничениями из-за пандемии.

Демченко отметил, что прежде всего был усилен контроль в пунктах пропуска, где выявляют лица, представляющие угрозу национальной безопасности Украины или нарушившие законодательство. Также во внимание пограничников попадают граждане РФ, которые не могут объяснить цели своего визита в Украину.

Основными причинами, из-за которых гражданам РФ было отказано во въезде, являются запрет на въезд в Украину, недействительные документы, превышение срока пребывания и неподтвержденная цель поездки.

Как отмечает Демченко, в этом году по причине запрета на въезд в Украину не пустили 500 граждан РФ, часть из которых получила его за нарушение Порядка въезда на временно оккупированные территории и выезда с них.

"Государственной пограничной службой проводится постоянная работа по выявлению лиц, незаконно посещавших АР Крым или отдельные районы Донецкой и Луганской областей", — сообщил пограничник, отметив при этом, что нарушители порядка въезда могут нести за это даже уголовную ответственность.

А в случае если граждане, получившие запрет на 3 года совершают попытки въезда в страну им продлевают срок запрета до 10 лет.

Отдельно Демченко упомянул и знаменитостей, которые попали в "черный список" Минкульта. По его словам, в этом году со стороны таких граждан были попытки въезда в страну, часто с целью заработать. Например такая ситуация возникла с Максимом Покровским, лидером группы "Ногу свело!", который находится в списке сайта "Миротворец".

[ + – ] Максим Покровский находится на сайте "Миротворец"

Также спикер сообщил, что некоторые артисты пытаются удалять следы своих гастролей — посты, фото и видео в соцсетях своих выступлений в Крыму или на Донбассе, а когда их "заворачивают" пограничники, многие из них опускаются до оскорблений.

Ранее сообщалось, что после обращений СБУ был расширен список артистов, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. В нем насчитано 258 человек.