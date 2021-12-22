2021 року в Україну не допустили сім тисяч громадян РФ, — ДПСУ (фото, відео)

Багато громадян РФ, яким відмовлено у в'їзді в Україну, обурюються в соцмережах, а деякі артисти з "чорного списку" опускаються до образ на адресу прикордонників.

Підбиваючи підсумки своєї діяльності в році, що минає, Державна прикордонна служба України (ДПСУ) підрахувала, що у 2021 році майже 7 тис. громадян Російської Федерації були не допущені в Україну. Про це повідомив "Обозревателю" речник ДПСУ Андрій Демченко.

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Незважаючи на обурення російських громадян, яких не пропустили на кордоні, українські прикордонники діють виключно в межах закону. За словами Демченка, для таких заходів є вагомі причини.

[ + – ] У "Борисполі" прикордонники зупинили росіянку, яка влітку 2018-го порушила Порядок в'їзду-виїзду на ТОТ України, незаконно відвідавши тимчасово окуповану територію АР Крим.

"Оскільки Росія є агресором, то з початку року всього відмовлено в пропуску через кордон 6 600 громадянам РФ. Торік — 2800", — повідомив спікер, зазначивши при цьому, що зниження потоку пасажирів було пов'язане з обмеженнями через пандемію.

Демченко зазначив, що насамперед було посилено контроль у пунктах пропуску, де виявляють осіб, які становлять загрозу національній безпеці України або порушили законодавство. Також до уваги прикордонників потрапляють громадяни РФ, які не можуть пояснити цілі свого візиту до України.

Основними причинами, через які громадянам РФ було відмовлено у в'їзді, є заборона на в'їзд в Україну, недійсні документи, перевищення терміну перебування та непідтверджена мета поїздки.

Як зазначає Демченко, цього року через заборону в'їзду в Україну не пустили 500 громадян РФ, частина з яких отримала її за порушення Порядку в'їзду на тимчасово окуповані території та виїзду з них.

"Державною прикордонною службою проводиться постійна робота з виявлення осіб, які незаконно відвідували АР Крим або окремі райони Донецької та Луганської областей", — повідомив прикордонник, зазначивши, що порушники порядку в'їзду можуть нести за це навіть кримінальну відповідальність.

А якщо громадяни, які отримали заборону на 3 роки, роблять спроби в'їзду в країну, їм продовжують термін заборони до 10 років.

Окремо Демченко згадав і знаменитостей, які потрапили до "чорного списку" Мінкульту. За його словами, цього року з боку таких громадян були спроби в'їзду до країни часто з метою заробити. Наприклад, така ситуація виникла з Максимом Покровським, лідером гурту "Ногу свело!", який перебуває в списку сайту "Миротворець".

[ + – ] Максим Покровський перебуває на сайті "Миротворець"

Також спікер повідомив, що деякі артисти намагаються видаляти сліди своїх гастролей — пости, фото та відео в соцмережах своїх виступів у Криму чи на Донбасі, а коли їх "завертають" прикордонники, багато хто з них опускається до образ.

Раніше повідомлялося, що після звернень СБУ було розширено список артистів, які створюють загрозу національній безпеці України. У ньому нараховано 258 людей.