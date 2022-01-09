"Сум": російського тіктокера-мільйонника Даню Мілохіна не пустили в Україну

Як повідомив Мілохін в Instagram-сторіс, він просидів кілька годин в аеропорту, після чого йому відмовили у в'їзді в Україну. ДПСУ поки що ніяк не прокоментувала інцидент.

Популярного російського тіктокера та музиканта, 20-річного Даню Мілохіна, прикордонники не пустили до України. Про це Мілохін повідомив у своїх Instagram-сторіс.

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Тіктокер просидів у київському аеропорту кілька годин і був відправлений назад до Росії.

"Ми прилетіли до Києва і нас тримають у полоні", — розповів він.

Через деякий час додав: "Чуваки, мене не пустили. Я — ворог. Нас назад розвернули".

На відео тіктокера вказана локація – Київ та час – 9:39.

Судячи зі сторіс Мілохіна, він робив пересадку через відсутність прямого сполучення між Росією та Україною, але в якій країні, він не повідомив.

[ + – ] Даню Мілохіна не пустили до України

Також Даня Мілохін опублікував інфографіку, де можна побачити, що 11% його аудиторії — з України.

"Сум", — прокоментував ситуацію блогер в Instagram-сторіс.

У ДПСУ поки що не назвали причину відмови у в'їзді Дані Мілохіну в Україну. У коментарях блогера в Instagram деякі підписники висловили думку, що його не пустили в Україну через те, що він раніше їздив до окупованого Криму.

[ + – ] Даня Мілохін відвідував Крим

Хто такий Даня Мілохін?

Даня Мілохін (справжнє ім'я – Данило Мілохін) – відомий російський тіктокер, реп-виконавець та телеведучий. Народився в Оренбурзі, з 3 до 13 років разом зі своїм старшим братом жив у дитячому будинку. Перші відео в TikTok він опублікував у 2019 році, після чого почав швидко набирати аудиторію. У 2021 році його трек про самоізоляцію "Я вдома" став дуже популярним у TikTok, після чого він записав пісні з Миколою Басковим, Тіматі та Мумієм Тролем.

Зараз за Данею Мілохіним стежать близько 16 млн. користувачів у TikTok і більше 3,6 млн. в Instagram.

Раніше Фокус повідомляв, що за інформацією ДПСУ, у 2021 році в Україну не пустили сім тисяч громадян РФ. Багато росіян, яким відмовили у в'їзді в Україну, обурюються у соцмережах, а деякі артисти з "чорного списку" опускаються навіть до образ на адресу прикордонників.