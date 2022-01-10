СМИ узнали, почему блогера Милохина не пустили в Украину (видео)

По информации журналистов, тиктокер прибыл в Украину рейсом из Стамбула, но не смог объяснить пограничникам цель своего визита в страну.

Российского блогера и тиктокера Даниила Милохина не пустили в Украину, поскольку он не смог подтвердить сотрудникам правоохранительных органов цель своей поездки. Об этом сообщает "Украинская правда".

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"Тиктокера развернули на границе, поскольку тот не смог убедить пограничников в цели своей поездки в Украину", — сообщили пограничники журналистам.

Блогер прилетел в Украину из Стамбула с целью отдохнуть. Но после отказа в пересечении границы его вернули обратно. Сам Милохин сообщил, что его задержали на границе 9 января. В соцсетях он рассказал, что он — "враг" и его "держат в плену".

Стоит отметить, что блогер не занесен в список лиц, опубликованном в Министерства культуры, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

Напомним, что вчера украинские пограничники не пустили в Украину блогера Даниила Милохина, его задержали в киевском аэропорту на несколько часов. Он делал пересадку из-за отсутствия прямого сообщения между Россией и Украиной.