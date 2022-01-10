ЗМІ дізналися, чому блогера Мілохіна не пустили в Україну (відео)

За інформацією журналістів, тіктокер прибув до України рейсом зі Стамбула, але не зміг пояснити прикордонникам мету свого візиту до країни.

Російського блогера та тіктокера Данила Мілохіна не пустили в Україну, оскільки він не зміг підтвердити співробітникам правоохоронних органів мету своєї поїздки. Про це повідомляє "Українська правда".

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"Тіктокера розвернули на кордоні, оскільки той не зміг переконати прикордонників у цілі своєї поїздки до України", — повідомили прикордонники журналістам.

Блогер прилетів до України зі Стамбула, щоб відпочити. Але після відмови в перетині кордону його повернули назад. Сам Мілохін повідомив, що його затримали на кордоні 9 січня. У соцмережах він розповів, що він — "ворог" і його "тримають у полоні".

Варто зазначити, що блогера не занесено до списку осіб, опублікованих у Міністерстві культури, які створюють загрозу національній безпеці України.

Нагадаємо, що вчора українські прикордонники не пустили в Україну блогера Данила Мілохіна, його затримали в київському аеропорту на кілька годин. Він робив пересадку через відсутність прямого сполучення між Росією й Україною.