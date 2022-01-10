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ЗМІ дізналися, чому блогера Мілохіна не пустили в Україну (відео)

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Данило Мілохін
Фото: instagram.com/danya_milokhin | Російський блогер Данило Мілохін

За інформацією журналістів, тіктокер прибув до України рейсом зі Стамбула, але не зміг пояснити прикордонникам мету свого візиту до країни.

Російського блогера та тіктокера Данила Мілохіна не пустили в Україну, оскільки він не зміг підтвердити співробітникам правоохоронних органів мету своєї поїздки. Про це повідомляє "Українська правда".

"Тіктокера розвернули на кордоні, оскільки той не зміг переконати прикордонників у цілі своєї поїздки до України", — повідомили прикордонники журналістам.

Блогер прилетів до України зі Стамбула, щоб відпочити. Але після відмови в перетині кордону його повернули назад. Сам Мілохін повідомив, що його затримали на кордоні 9 січня. У соцмережах він розповів, що він — "ворог" і його "тримають у полоні".

Варто зазначити, що блогера не занесено до списку осіб, опублікованих у Міністерстві культури, які створюють загрозу національній безпеці України.

Нагадаємо, що вчора українські прикордонники не пустили в Україну блогера Данила Мілохіна, його затримали в київському аеропорту на кілька годин. Він робив пересадку через відсутність прямого сполучення між Росією й Україною.