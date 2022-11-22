Тіктокер-мільйонник може втратити російське громадянство через Україну (відео)

Даня Мілохін під час стріму виконав національний гімн України та спробував вимовити слова "паляниця", "нісенітниця" та "Укрзалізниця".

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Блогер-мільйонник Даня Мілохін може втратити російське громадянство через Україну. Про це пише пропагандистське видання Shot.

Під час одного стріму Даня Мілохін, який після оголошення часткової мобілізації переїхав до США, разом з іншим блогером українського походження Артуром Бабичем виконали національний гімн України.

Крім цього, зірка Tik-Tok на камеру спробувала вимовити слова "паляниця", "нісенітниця" та "Укрзалізниця". Відеоролик, на якому Даня Мілохін виконує національний гімн України, став популярним у Telegram-каналах, а на адресу блогера посипалися гнівні коментарі зі сторони росіян.

На стрім також звернув увагу голова Федерального проєкту з безпеки та боротьби з корупцією Віталій Бородін, який звернувся до Генеральної прокуратури РФ з вимогою визнати Даню Мілохіна "іноагентом" та позбавити його російського громадянства.

"Юнак Даня Мілохін ніколи не вирізнявся принциповістю, тому його жест у бік України, зроблений зі США, нікого не дивує. Молода людина звила епатувати публіку, зовсім не замислюючись про наслідки, що, однак, дивно, враховуючи відсутність у нього прагнення до отримання освіти і з бажанням заробити якомога більше грошей будь-якими шляхами. Мілохін мав безліч шляхів для розвитку в Росії, але він зробив свій вибір, втікши за кордон", — цитує видання звернення Віталія Бородіна до Генпрокуратури РФ.

Сам Даня Мілохін, намагаючись виправдатися за ситуацію на стрімі, заявив, що він спершу виконав національний гімн Росії, а пізніше — України.

"У мене питання, ось люди вирізали, як я співаю гімн України. Чому люди не вирізали, як я співав гімн Росії до цього", — додав блогер на виправдання.

[ + – ] Російський блогер Даня Мілохін може стати іноагентом через виконання гімну України

Зазначимо, що на початку 2022 року російському блогерові Дані Мілохіну відмовили у в'їзді на територію України. Тіктотер із мільйонною аудиторією кілька годин просидів в аеропорту, після чого Держприкордонслужба видала йому заборону на відвідування нашої країни.

Згодом у ЗМІ з'явилася інформація, що Даня Мілохін не зміг потрапити в Україну, оскільки не пояснив прикордонникам справжню ціль свого візиту.