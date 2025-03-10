В сети подумали, что это монтаж: Галкин спел на украинском "Цей сон" Гиги (видео)

Украинцы в комментариях к видео благодарят российского юмориста за поддержку, а русскоязычные комментаторы язвительно выражают свое недовольство.

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Российский шоумен Максим Галкин спел на украинском языке песню Степана Гиги "Цей сон" на концерте в столице Польши Варшаве. Видео обнародовали в сети TikTok.

Комментаторы отмечают, что российский юморист прекрасно поет на украинском, и ставят его в пример землякам, которые до сих пор говорят на русском.

"И смог выучить украинский, и не поломался язык", — написала одна из комментаторов.

Украинцы в комментариях благодарят артиста за поддержку Фото: Скриншот

"Не поняла, это что? Монтаж? Неужели такое может быть? Если да, то респект!" — прокомментировала другая пользовательница.

Большинство комментаторов-украинцев благодарят Галкина за поддержку и позицию, но есть и возмущенные комментарии на русском.

"Ты смотри, как еврей быстро стал украинцем", — написала русскоязычная комментаторка.

Под видео пишут и возмущенные комментарии на русском языке Фото: Скриншот

"Если деньги нужны, будет петь и на китайском", — высказалась на русском языке другая пользовательница.

Позиция Максима Галкина относительно войны в Украине

В первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину супруги Максим Галкин и Алла Пугачева выразили протест против войны в соцсетях. Практически сразу после этого они выехали из России в Израиль.

14 июля 2022 года депутат РФ Роман Худяков сообщил, что в России в отношении Максима Галкина возбудили уголовное дело из-за так называемых "фейков" о действиях ВС РФ на территории Украины.

Максим Галкин во время своих выступлений открыто высмеивает режим президента РФ Владимира Путина и тех, кто его поддерживает. В июне 2022 года он высмеял диктатора голосом Лободы в Израиле, а в апреле 2023 года предложил новые имена для фанатов Путина.

9 июля 2024 года Галкин опубликовал фотографии из больницы "Охматдет" после российского обстрела и выразил соболезнования семьям погибших.

31 октября 2024 года юморист во время гастролей по Соединенным Штатам Америки опубликовал в соцсетях фото из Украинского музея в Нью-Йорке.

Напомним, 1 марта Фокус собирал реакции украинских и зарубежных звезд на перепалку президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля. Украинские певцы Владимир Дантес и Евгений Галич посвятили президенту США песни, а Monatik рассказал ироничную сказку. Украину поддержали также американские знаменитости.