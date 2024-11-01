Максим Галкин посетил Украинский музей и показал выставку модернистов (фото)

48-летний российский юморист Максим Галкин посетил музей в Нью-Йорке, где ознакомился с работами Давида и Владимира Бурлюков, Марии Синяковой и Александра Богомазова.

Related video

Российский шоумен Максим Галкин, который сейчас гастролирует по Соединенным Штатам Америки, посетил Украинский музей в Нью-Йорке. Юморист опубликовал соответствующие фотографии в соцсети Instagram в четверг, 31 октября.

"Сегодня побывал в Украинском музее в Нью-Йорке, небольшая, но очень интересная экспозиция украинского модернизма: Давид Бурлюк, Владимир Бурлюк, Мария Синякова, Александр Богомазов и другие. На первом этаже отдельная и довольно представительная выставка Александры Экстер. Ее картины, эскизы к декорациям и костюмам. В одном из залов транслируется фрагмент старого фильма "Аэлита" с костюмами работы художницы, один из которых также представлен на выставке", — написал 48-летний артист.

Подписчики оставили в основном одобрительные комментарии под сообщением Галкина. Украинцы благодарят его и его жену, Аллу Пугачеву, за поддержку, а вот россияне оставляют гневные комментарии. Нашлись те, кто пытается приписать достижения украинских художников России, заявляя, что их творческий путь начался еще во времена СССР.

Фото: Скриншот

Напомним, в феврале 2022 года Максим Галкин осудил полномасштабное вторжение РФ в Украину. Вместе с Аллой Пугачевой и детьми покинул Россию и переехал в Израиль. 16 сентября Министерство юстиции РФ внесло артиста в список "иностранных агентов".

В июле 2024 года Максим Галкин был ведущим на свадьбе украинцев в Италии. На роскошном празднике, который состоялся на озере Комо, также выступил украинский певец Дмитрий Монатик.