"Не по пути с россиянами": Максим Галкин объявлен в России "иностранным агентом"

Пресс-секретарь Путин Дмитрий Песков назвал заявления российского пародиста “очень плохими”. Галкин уехал из РФ после полномасштабного вторжения в Украину.

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Юморист и телеведущий Максим Галкин, выступивший против военной агрессии РФ, внесен в российский "реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента". Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции России.

В качестве причины включения Галкина в список "иноагентов" ведомство страны-агрессора назвало иностранное финансирование гражданина РФ со стороны Украины. Как считают в Минюсте РФ, пародист "занимается политической деятельностью".

Позиция Максима Галкина по поводу полномасштабной войны в Украине

После полномасштабного вторжения России в Украину Галкин неоднократно высказывался против военной агрессии.

Максим Галкин и Алла Пугачева вместе с детьми уехали из России в Израиль сразу после начала полномасштабной войны.

"С раннего утра на связи с родными и друзьями с Украины! Не передать словами, что я чувствую! Как это все возможно! Не может быть оправданий войне! Нет войне!", – написал пародист 24 февраля у себя в соцсетях.

На своих зарубежных концертах артист резко критиковал действия РФ и Кремля.

В Instagram Галкин также отреагировал на массовые убийства украинцев в Буче. Он подчеркнул, что для военной агрессии не может быть никаких оправданий.

В начале сентября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Галкину "явно не по пути" с россиянами.

"Я не слышал ни одного заявления Аллы Пугачевой, а супруг [Максим Галкин] – да, ему явно с нами не по пути, супруг делал очень плохие заявления", – прокомментировал тогда представитель Кремля.

Алла Пугачева вернулась в Россию в августе. Галкин по-прежнему находится заграницей.

Напомним, на здании "Останкино" разместили нецензурное послание для Аллы Пугачевой.

Певица также рассказала, почему вернулась в Россию через полгода отсутствия в стране. "Порядок наводить. В моей голове, в вашей голове", — ответила Пугачева на вопрос журналиста.