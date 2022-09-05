На здании "Останкино" разместили нецензурное послание для Аллы Пугачевой

Примадонна вернулась в Россию и отправила детей в школу, но Максим Галкин продолжает гастролировать за рубежом

Алла Пугачева не сходит с первых страниц таблоидов. Теперь из-за своего мужа, Максима Галкина. Тот, в отличие от супруги, не вернулся в РФ и продолжает гастроли за рубежом. И на фасаде телецентра "Останкино" появилась нецензурная надпись, адресованная Примадонне. Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Если Алла Пугачева, уехав с начала войны в Израиль, а потом и в Европу, постила в соцсетях разве что снимки с семейного отдыха, то Максим Галкин возобновил гастроли и довольно резко высказывался против политики РФ.

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Депутаты Госдумы даже заявляли, что нужно конфисковать у звездной четы их имение в деревне Грязь и поселить в нем беженцев.

Но после возвращения Аллы Пугачевы в РФ, она ответила некоторым своим критикам: Владимиру Соловьеву и Никите Михалкову, и даже пришла на прощание с Михаилом Горбачевым.

А в Кремле наконец нарушили молчание, сообщив о своем отношении к семье самой титулованной и известной российской певице.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что некоторые российские артисты "себя запятнали совершенно непристойными" заявлениями. Он добавил, что среди них есть комик Максим Галкин, который ранее высказывался против войны в Украине.

" Это отдельная история, и это те, с кем нам явно не по пути",— сообщил Песков.

"Я не слышал ни одного заявления Аллы Пугачевой, а супруг — да, ему явно с нами не по пути, супруг делал очень плохие заявления",— добавил пресс-секретарь Путина.

Ранее Максим Галкин выступил против ввода ВС РФ в Украину, он также дал несколько благотворительных концертов в поддержку украинских беженцев.