После возвращения в РФ Алла Пугачева начала критиковать обидчиков

Она уже разместила посты, в которых ответила Никите Михалкову и пропагандисту Владимиру Соловьеву

Примадонна Алла Пугчаева вернулась в Россию и уже отвела своих детей в школу. Ее супруг Максим Галкин продолжает гастролировать за границей. Пока они проводили лето в Израиле и Латвии, Пугачева почти ничего не постила в соцсетях. Но, вернувшись, видимо, решила ответить всем в Instagram.

Еще 1 сентября она сказала окружившим ее журналистам, чего ей хочется после возвращения домой.

"Многое хотелось бы сделать. Морду набить одному человеку!", — сказала 73-летняя артистка, но уточнила, кому именно.

Она перевела разговор на своих детей: Лизу и Гарри, которые пошли в третий класс.

Впрочем, список длинный. Пока Максим Галкин откровенно высказывался со сцены насчет войны в Украине, Пугачева хранила молчание, но ее активно критиковали в России. Вячеслав Манучаров, Яна Поплавская, Наталья Сенчукова, Тигран Кеосаян, Тамара Семина, Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев – все они высказывались против Примадонны.

А первый заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы РФ Андрей Луговой предложил поселить в замке Пугачевой и Галкина беженцев из Донбасса.

Пока Пугачева написала два поста. Один она посвятила Никите Михалкову, опубликовав кадры из фильма "Раба любви" и написав: " Прекрасный фильм. Прекрасный режиссер. Куда же исчез прекрасный человек Никита Сергеевич Михалков?".

[ + – ] Пост Аллы Пугачевой о Никите Михалкове

Еще один пост она посвятила пропагандисту Владимиру Соловьеву, написав: "Жаль Володю. Так ведь и лопнуть можно от злости и хамства".

[ + – ] Пост Аллы Пугачевой о Соловьеве Фото: Скриншот

Теперь подписчиков Аллы Пугачевой, кто будет следующим в списке.