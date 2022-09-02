Після повернення у РФ Алла Пугачова почала критикувати кривдників

Вона вже розмістила пости, в яких відповіла Микиті Михалкову та пропагандисту Володимиру Соловйову

Примадонна Алла Пугчаєва повернулася до Росії і вже відвела своїх дітей до школи. Її чоловік Максим Галкін продовжує гастролювати за кордоном. Поки вони проводили літо в Ізраїлі та Латвії, Пугачова майже нічого не постила в соцмережах. Але, повернувшись, мабуть, вирішила відповісти всім в Instagram.

Ще 1 вересня вона сказала журналістам, що її оточили, чого їй хочеться після повернення додому.

"Багато хотілося б зробити. Морду набити одній людині!" — сказала 73-річна артистка, але уточнила, кому саме.

Вона перевела розмову на своїх дітей: Лізу та Гаррі, які пішли до третього класу.

Втім, список довгий. Поки Максим Галкін відверто висловлювався зі сцени щодо війни в Україні, Пугачова мовчала, але її активно критикували в Росії. В'ячеслав Манучаров, Яна Поплавська, Наталія Сенчукова, Тигран Кеосаян, Тамара Сьоміна, Маргарита Симоньян, Володимир Соловйов — усі вони висловлювалися проти Примадонни.

А перший заступник голови комітету з безпеки та протидії корупції Держдуми РФ Андрій Луговий запропонував поселити в замку Пугачової та Галкіна біженців із Донбасу.

Поки Пугачова написала два пости. Один вона присвятила Микиті Михалкову, опублікувавши кадри з фільму "Раба любові" і написавши: "Прекрасний фільм. Прекрасний режисер. Куди ж зник прекрасний чоловік Микита Сергійович Михалков?".

[ + – ] Пост Алли Пугачової про Микиту Михалкова

Ще один пост вона присвятила пропагандисту Володимиру Соловйову, написавши: "Шкода Володю. Так і лопнути можна від злості і хамства".

[ + – ] Пост Алли Пугачової про Соловйова Фото: Скриншот

Тепер підписників Алли Пугачової, хто буде наступним у списку.