Максим Галкін відвідав Український музей і показав виставку модерністів (фото)

48-річний російський гуморист Максим Галкін навідався до музею у Нью-Йорку, де ознайомився з роботами Давида і Володимира Бурлюків, Марії Синякової та Олександра Богомазова.

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Російський шоумен Максим Галкін, який зараз гастролює Сполученими Штатами Америки, відвідав Український музей у Нью-Йорку. Гуморист опублікував відповідні фотографії у соцмережі Instagram у четвер, 31 жовтня.

"Сьогодні побував в Українському музеї в Нью-Йорку, невелика, але дуже цікава експозиція українського модернізму: Давид Бурлюк, Володимир Бурлюк, Марія Синякова, Олександр Богомазов та інші. На першому поверсі окрема і досить представницька виставка Олександри Екстер. Її картини, ескізи до декорацій і костюмів. В одному із залів транслюється фрагмент старого фільму "Аеліта" з костюмами роботи художниці, один з яких також представлений на виставці", — написав 48-річний артист.

Підписники залишили здебільшого схвальні коментарі під дописом Галкіна. Українці дякують йому та його дружині, Аллі Пугачовій, за підтримку, а от росіяни залишають гнівні коментарі. Знайшлися ті, хто намагається приписати здобутки українських митців Росії, заявляючи, що їхній творчий шлях почався ще за часів СРСР.

Фото: Скриншот

Нагадаємо, у лютому 2022 року Максим Галкін засудив повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Разом з Аллою Пугачовою і дітьми покинув Росію та переїхав до Ізраїлю. 16 вересня Міністерством юстиції РФ внесло артиста у список "іноземних агентів".

У липні 2024 року Максим Галкін був ведучим на весіллі українців у Італії. На розкішному святі, яке відбулося на озері Комо, також виступив український співак Дмитро Монатік.