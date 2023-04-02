Даздрапут вместо Даздрапермы: Галкин предложил новые имена для фанатов Путина (видео)

Юморист, уехавший из России, жестко высмеивает Путина и его сторонников, что очень не нравится Кремлю.

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Российский шоумен Максим Галкин, который вместе с семьей уехал в Израиль после вторжения армии РФ в Украину, на своих выступлениях открыто говорит о путинской агрессии, высмеивает самого президента РФ и пропагандистов, а недавно и вовсе взялся троллить тех, кто до сих пор находится в патриотическом угаре и поддерживает преступления российской армии в соседней стране. Соответствующее видео с концерта в Дубае появилось на YouTube-канале артиста.

"В сталинские времена, вы, может, не помните, а я что-то помню… Мне кажется, жена рассказывала. Все тогда было гораздо жестче. Тогда и именами людей называли в честь вождей: Ленина, Вилена (от В. И. Ленин), в честь праздников: Даздраперма (Да здравствует 1 мая), героев: Челнальд ("челюскинцы на льдине"). И сейчас для артистов настало другое время… Вот Медведев все время грозит НАТО, Медвегрознат – хорошее имя. Даздрапут (Да здравствует Путин). Женское имя Жижижи (Жириновский живее живых), Попубес (подвиг Путина бессмертен). Если у Попубеса родится сын, будет Даздрапут Попубесович" – рассуждает юморист под громкий смех и овации зала.

Концерт Максима Галкина в Дубае

Ранее Галкин высмеивал российского президента. В частности, он рассказал, каким должен быть памятник Владимиру Путину.

"Поставить такой памятник в Москве, понимаете, буквально метров 30, чтобы Церетели отлил в бронзе. Он давно не отливал. Чтобы подводная лодка в натуральную величину, на ней батискаф, на батискафе истребитель, на истребителе ЛАДА "Калина", на ЛАДЕ "Калине" стоит Путин в кимоно, в хоккейном шлеме, в одной руке амфора, в другой – журавли. Сзади у него чуть ниже спины рукой Шевчука написано "Родина". Все это держат члены правительства, простые крестьяне, рабочие, а над всеми ними золотая надпись "нравится, не нравится – терпи меня красавица". Вот это был бы размах", – шутил он.

Ранее Фокус писал, что в России юмориста признали "иноагентом" и грозят ему уголовным преследованием. В свою очередь Галкин заявил, что для него честь быть в списке, где уже Макаревич, Гребенщиков и другие великие люди, а своей совестью он торговать не намерен.

После того, как покинул Россию, Галкин успешно гастролирует по миру, а в первый тур по Израилю после репатриации ему пришлось организовать несколько дополнительных концертов, потому что количество желающих попасть на его выступления в разы превышало количество мест в залах.