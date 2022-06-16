"Метров 300": Галкин рассказал, каким видит памятник Путину (видео)

Юморист, путь которому в Россию заказан, продолжает озвучивать очень смелые шутки, касающиеся высшего руководства РФ,

Российский юморист и телеведущий Максим Галкин, который сейчас гастролиует по Израилю, куда уехал из РФ, с новой программой, продолжает высмеивать российские власти. В этот раз опять досталось президенту Владимиру Путину, которого артист предлагает увековечить весьма оригинальным способом. Он называет его генеральным вождем Российской Социалистической Империи и уверен, что памятник должен соответствовать такому званию.

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"Поставить такой памятник в Москве, понимаете, буквально метров 300, чтобы Церетели отлил в бронзе. Он давно не отливал. Чтобы подводная лодка в натуральную величину, на ней батискаф, на батискафе истребитель, на истребителе ЛАДА "Калина", на ЛАДЕ "Калине" стоит Путин в кимоно, в хоккейном шлеме, в одной руке амфора, в другой – журавли. Сзади у него чуть ниже спины рукой Шевчука написано "Родина". Все это держат члены правительства, простые крестьяне, рабочие, а над всеми ними золотая надпись "нравится, не нравится – терпи меня красавица". Вот это был бы размах", – порассуждал Галкин, после чего зал сотрясли громогласные аплодисменты.

Он также "прошелся" по импортозамещению, пошутив, что с уходом в числе прочих западных производителей компании LEGO "испарилась последняя надежда на изготовление качественных самолетов в России". По словм Галкина, в качестве альтернативы Burger King можно завести в РФ сеть белорусских ресторанов "Царь-батька", вместо McDonald’s открыть ресторан "У дяди Вовы" с интерьерами Лубянки, где будут подавать сухари, перловку вместо картошки фри и тому подобное.

"Все это будут подавать с матами через такое железное окошко с засовом. Хеппи-мил для детей будет с фигурками Андропова и Дзержинского. Лучшие работники будут висеть на стенке", – продолжил Галкин.

Ранее юморист едко высмеял кремлевских пропагандистов, а также объяснил, за что любит Россию и в чем настоящий смысл его шуток.

Напомним, Галкин спел песню про Путина голосом Светланы Лободы.