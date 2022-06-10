Максим Галкин признался в любви к России (видео)

По словам артиста, даже при всем желании ни в одном из его выступлений невозможно найти плохие слова в адрес его родины.

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Российский юморист и уже бывший ведущий программы на Первом канале Максим Галкин отреагировал на попытки пропагандистских СМИ разобрать на молекулы его выступления и найти в них докахазательства того, что он попирает и ненавидит Россию. В своем новом видео в соцсети артист доходчиво объяснил, кто на самом деле является объектами его высмеиваний. И это – не Россия.

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"Тут отдельные средства массовой информации, рассматривая кусочки из моих концертов, с которыми я сейчас выступаю, пытаются подать то, что я делаю на сцене как поливание грязью моей родины. Так вот, запомните: я за 28 лет своих выступлений ни разу ни одним словом не облил грязью свою родную любимую Россию! Все эти 28 лет я пародировал политиков, высмеивал лживых жалких пропагандистов, и коррумпированных чиновников, которые обворовывают мой русский народ. И я имею как сатирик на это право, и буду это делать, как делал и раньше. Мои выступления ничем не отличаются от всех тех выступлений, которые были в многочисленных городах России за все эти годы. Я думаю, вы найдете тому много подтверждений. и свидетельств в YouTube. Я всегда был за народ. Не за звание, не за подачки с государственного стола, а за народ. Так вот, я и сейчас хочу, чтобы мой российский народ жил в мире, в богатстве, а не в нищете и изоляции. Поэтому я своим юмористическим словом и делом так, как могу, буду высмеивать тех, кто стоит на пути развития моей любимой России", – заявил Галкин.

Комментарии к видео он предусмотрительно закрыл, чтобы избежать новой волны хейта.

Шоумен с первых дней так называемой "спецоперации" категорически выступал против нее и прямо называл ее войной. Вскоре после начала боевых действий России в Украине он вместе с женой и детьми уехал в Израиль, откуда продолжил критиковать российские власти за развязанное кровопролитие на территории независимого государства. В частности, после обстрела ракетами Одессы он поинтересовался, что Россия делает в этом городе, а также показал раненую трехлетнюю девочку из Мариуполя.

Более того, Галкин заявил, что считает и себя ответственным за все, что сейчас происходит, поэтому решил пожертвовать часть денег со своего концертного тура по Израилю в помощь украинским беженцам, призвав других поступить так же.

В России актеру грозит уголовное преследование за "дискриминацию российской армии".