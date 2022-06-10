Максим Галкін зізнався у любові до Росії (відео)

За словами артиста, навіть за всього бажання в жодному з його виступів неможливо знайти погані слова на адресу його батьківщини.

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Російський гуморист і вже колишній ведучий програми на Першому каналі Максим Галкін відреагував на спроби пропагандистських ЗМІ розібрати на молекули його виступи і знайти в них докази того, що він зневажає і ненавидить Росію. У своєму новому відео в соцмережі артист зрозуміло пояснив, хто насправді є об'єктами його висміювання. І це — не Росія.

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"Тут окремі засоби масової інформації, розглядаючи шматочки з моїх концертів, з якими я зараз виступаю, намагаються подати те, що я роблю на сцені як поливання брудом моєї батьківщини. Так ось, запам'ятайте: я за 28 років своїх виступів жодного разу не облив брудом свою рідну улюблену Росію! Усі ці 28 років я пародіював політиків, висміював брехливих жалюгідних пропагандистів, і корумпованих чиновників, які обкрадають мій російський народ. І я маю як сатирик на це право, і робитиму це, як робив і раніше. Мої виступи нічим не відрізняються від усіх тих виступів, які були у численних містах Росії за всі ці роки. Я думаю, ви знайдете тому багато підтверджень і свідчень у YouTube. Я завжди був за народ. Не за звання, не за подачки з державного столу, а за народ. Так от, я й зараз хочу, щоб мій російський народ жив у мирі, у багатстві, а не в злиднях та ізоляції. Тому я своїм гумористичним словом і ділом так, як можу, висміюватиму ті х, хто стоїть на шляху розвитку моєї улюбленої Росії", — заявив Галкін.

Коментарі до відео він завбачливо закрив, щоб уникнути нової хвилі хейту.

Шоумен із перших днів так званої "спецоперації" категорично виступав проти неї і прямо називав її війною. Незабаром після початку бойових дій Росії в Україні він разом із дружиною та дітьми виїхав до Ізраїлю, звідки продовжив критикувати російську владу за розв'язане кровопролиття на території незалежної держави. Зокрема, після обстрілу ракетами Одеси він поцікавився, що Росія робить у цьому місті, а також показав поранену трирічну дівчинку з Маріуполя.

До того ж, Галкін заявив, що вважає і себе відповідальним за все, що зараз відбувається, тому вирішив пожертвувати частину грошей зі свого концертного туру Ізраїлем на допомогу українським біженцям, закликавши інших зробити так само.

У Росії акторові загрожує кримінальне переслідування за "дискримінацію російської армії".