"Метрів 300": Галкін розповів, яким бачить пам'ятник Путіну (відео)

Гуморист, шлях якому в Росію закритий, продовжує озвучувати дуже сміливі жарти щодо вищого керівництва РФ.

Російський гуморист і телеведучий Максим Галкін, який зараз гастролює по Ізраїлю, куди поїхав із РФ, із новою програмою, продовжує висміювати російську владу. На цей раз знову дісталося президенту Володимиру Путіну, якого артист пропонує увічнити вельми оригінальним способом. Він називає його генеральним вождем Російської Соціалістичної Імперії та впевнений, що пам'ятник має відповідати такому званню.

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"Поставити такий пам'ятник у Москві, розумієте, буквально метрів 300, щоб Церетелі відлив у бронзі. Він давно не відливав. Щоб підводний човен у натуральну величину, на ньому батискаф, на батискафі винищувач, на винищувачі ЛАДа "Калина", на ЛАДі "Калини" стоїть Путін у кімоно, в хокейному шоломі, в одній руці амфора, в іншій — журавлі. Ззаду в нього трохи нижче спини рукою Шевчука написано "Батьківщина". Все це тримають члени правління, прості селяни, робочі, а над усім цим написано: "Подобається, не подобається — терпи, моя красуне". Ось це був би розмах", — поміркував Галкін, після чого зал струсонули гучні оплески.

Він також "пройшовся" по імпортозаміщення, пожартувавши, що з відходом серед інших західних виробників компанії LEGO "випарувалася остання надія на виготовлення якісних літаків у Росії". За словами Галкіна, як альтернативу Burger King можна завести в РФ мережу білоруських ресторанів "Цар-батька", замість McDonald's відкрити ресторан "У дяді Вови" з інтер'єрами Луб'янки, де подаватимуть сухарі, перловку замість картоплі фрі тощо.

"Усе це будуть подавати з матами через таке залізне віконце із засувом. Гепі-міл для дітей буде з фігурками Андропова та Дзержинського. Найкращі працівники висітимуть на стінці", — продовжив Галкін.

Раніше гуморист їдко висміяв кремлівських пропагандистів, а також пояснив, за що любить Росію та в чому справжній сенс його жартів.

Нагадаємо, Галкін заспівав пісню про Путіна голосом Світлани Лободи.