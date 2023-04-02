Даздрапут замість Даздраперми: Галкін запропонував нові імена для фанатів Путіна (відео)

Гуморист, який виїхав із Росії, жорстко висміює Путіна та його прихильників, що дуже не подобається Кремлю.

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Російський шоумен Максим Галкін, який разом із сім'єю поїхав в Ізраїль після вторгнення армії РФ в Україну, на своїх виступах відкрито говорить про путінську агресію, висміює самого президента РФ і пропагандистів, а нещодавно взагалі узявся тролити тих, хто досі перебуває в патріотичному угарі і підтримує злочини російської армії у сусідній країні. Відповідне відео з концерту у Дубаї з'явилося на YouTube-каналі артиста.

"У сталінські часи, ви, може, не пам'ятаєте, а я щось пам'ятаю… Мені здається, дружина розповідала… Все тоді було набагато жорсткіше. Тоді і іменами людей називали на честь вождів: Леніна, Вілена (від В. І. Ленін), на честь свят: Даздраперма (Да здравствует 1 Мая), героїв: Челнальд ("челюскинцы на льдине"). І зараз для артистів настав інший час … Ось Медведєв весь час загрожує НАТО, Медвегрознат – гарне ім'я. Даздрапут (Да здравствует Путин). Жіноче ім'я Жижижі (Жириновський живіший за всіх живих), Попубєс (подвиг Путіна безсмертний). Якщо у Попубєса народиться син, буде Даздрапут Попубєсович" – міркує гуморист під гучний сміх та овації залу.

Концерт Максима Галкіна у Дубаї

Раніше Галкін висміював російського президента. Зокрема, він розповів, яким має бути пам'ятник Володимиру Путіну.

"Поставити такий пам'ятник у Москві, розумієте, буквально метрів 30, щоб Церетелі відлив у бронзі. Він давно не відливав. Щоб підводний човен у натуральну величину, на ньому батискаф, на батискафі винищувач, на винищувачі Лада "Калина", на Ладі "Калині" стоїть Путін у кімоно, в хокейному шоломі, в одній руці амфора, в іншій — журавлі. Позаду в нього трохи нижче спини рукою Шевчука написано "Батьківщина". Все це тримають урядовці, прості селяни, робітники, а над усіма ними золотий напис "подобається, не подобається — терпи моя красуня". Оце був би розмах!" — жартував він.

Раніше Фокус писав, що у Росії гумориста визнали "іноагентом" і погрожують йому кримінальним переслідуванням. Натомість Галкін заявив, що для нього честь бути в списку, де Макаревич, Гребенщиков та інші великі люди, а своєю совістю він торгувати не має наміру.

Після того, як залишив Росію, Галкін успішно гастролює світом, а в першому турі Ізраїлем після репатріації йому довелося організувати кілька додаткових концертів, тому що кількість охочих потрапити на його виступи в рази перевищувала кількість місць у залах.