Даздрапут замість Даздраперми: Галкін запропонував нові імена для фанатів Путіна (відео)
Гуморист, який виїхав із Росії, жорстко висміює Путіна та його прихильників, що дуже не подобається Кремлю.
Російський шоумен Максим Галкін, який разом із сім'єю поїхав в Ізраїль після вторгнення армії РФ в Україну, на своїх виступах відкрито говорить про путінську агресію, висміює самого президента РФ і пропагандистів, а нещодавно взагалі узявся тролити тих, хто досі перебуває в патріотичному угарі і підтримує злочини російської армії у сусідній країні. Відповідне відео з концерту у Дубаї з'явилося на YouTube-каналі артиста.
"У сталінські часи, ви, може, не пам'ятаєте, а я щось пам'ятаю… Мені здається, дружина розповідала… Все тоді було набагато жорсткіше. Тоді і іменами людей називали на честь вождів: Леніна, Вілена (від В. І. Ленін), на честь свят: Даздраперма (Да здравствует 1 Мая), героїв: Челнальд ("челюскинцы на льдине"). І зараз для артистів настав інший час … Ось Медведєв весь час загрожує НАТО, Медвегрознат – гарне ім'я. Даздрапут (Да здравствует Путин). Жіноче ім'я Жижижі (Жириновський живіший за всіх живих), Попубєс (подвиг Путіна безсмертний). Якщо у Попубєса народиться син, буде Даздрапут Попубєсович" – міркує гуморист під гучний сміх та овації залу.
Раніше Галкін висміював російського президента. Зокрема, він розповів, яким має бути пам'ятник Володимиру Путіну.
"Поставити такий пам'ятник у Москві, розумієте, буквально метрів 30, щоб Церетелі відлив у бронзі. Він давно не відливав. Щоб підводний човен у натуральну величину, на ньому батискаф, на батискафі винищувач, на винищувачі Лада "Калина", на Ладі "Калині" стоїть Путін у кімоно, в хокейному шоломі, в одній руці амфора, в іншій — журавлі. Позаду в нього трохи нижче спини рукою Шевчука написано "Батьківщина". Все це тримають урядовці, прості селяни, робітники, а над усіма ними золотий напис "подобається, не подобається — терпи моя красуня". Оце був би розмах!" — жартував він.
Раніше Фокус писав, що у Росії гумориста визнали "іноагентом" і погрожують йому кримінальним переслідуванням. Натомість Галкін заявив, що для нього честь бути в списку, де Макаревич, Гребенщиков та інші великі люди, а своєю совістю він торгувати не має наміру.
Після того, як залишив Росію, Галкін успішно гастролює світом, а в першому турі Ізраїлем після репатріації йому довелося організувати кілька додаткових концертів, тому що кількість охочих потрапити на його виступи в рази перевищувала кількість місць у залах.