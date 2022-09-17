"Совестью не торгую", – Максим Галкин о включении в список "иноагентов" (видео)

Шоумен заявил, что к иноагентам себя не относит и шутить про политиков не перестанет.

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Российский шоумен Максим Галкин, поддержавший Украину с первых дней российской агрессией, отреагировал на включение его Министерством юстиции РФ в список иноагентов, опубликовав видеообращение.

По словам юмориста, обоснованием такого решения стало то, что он якобы получал денежные средства из Украины, на которые "осуществлял политическую деятельность".

"Во-первых, я не занимаюсь политической деятельностью. Со сцены на своих концертах я занимаюсь юмористическим жанром и политической сатирой. Занимаюсь этим уже 28 лет. Начинал при Борисе Ельцине, что и продолжаю делать. Это раз. Если я обращаюсь к своим подписчикам или зрителям вне жанра, а как гражданин, человек, я это делаю абсолютно искренне и оставаясь честным перед самим собой. Министерство юстиции, искренность и честность не оплачиваются у приличных людей, к которым я, надеюсь, отношусь", – заявил артист.

Он подчеркнул, что не продает свое мнение и не покупает чужое, а также не торгует совестью.

Говоря об Украине, Галкин поиронизировал, что лет 10 назад деньги там получал, но это были деньги за его концерты.

"Но уже много лет ни копейки с Украины я не получаю. Поэтому повод, конечно, надуманный", – пояснил он.

Почему так происходит и с какой целью, артист не знает, а от жанра юмора и сатиры в угоду политической конъюнктуре не собирается, заверив, что и дальше продолжит шутить над политиками. Галкин подчеркнул, что считает это нормальным, как и свое право на труд, а также напомнил, что как гражданин РФ имеет право на свободу слова, закрепленное в конституции Российской Федерации.

"Поэтому… иногагент так иноагент. Я к иноагентам себя не отношу", – резюмировал Галкин.

Напомним, в Кремле отреагировали на то, что Галкин говорит правду о войне в Украине. В начале сентября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что юмористу "явно не по пути" с россиянами.

Российским политикам не дает покоя тот факт, что Максим Галкин успешно выступает с концертами по всему миру, критикуя Путина и его политику. В Думе РФ предложили конфисковать дворец Пугачевой и поселить там беженцев из так называемой "ДНР".