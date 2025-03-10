В мережі подумали, що це монтаж: Галкін заспівав українською "Цей сон" Гіги (відео)

Українці в коментарях до відео дякують російському гумористу за підтримку, а російськомовні коментатори уїдливо висловлюють своє невдоволення.

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Російський шоумен Максим Галкін заспівав українською мовою пісню Степана Гіги "Цей сон" на концерті у столиці Польщі Варшаві. Відео оприлюднили в мережі TikTok.

Коментатори відзначають, що російський гуморист чудово співає українською, і ставлять його за приклад землякам, які досі говорять російською.

"І зміг вивчити українську, і не поламався язик", — написала одна з коментаторок.

Українці в коментарях дякують артисту за підтримку Фото: Скриншот

"Не зрозуміла, це що? Монтаж? Невже таке може бути? Якщо так, то респект!" — прокоментувала інша користувачка.

Більшість коментаторів-українців дякують Галкіну за підтримку та позицію, та є й обурені коментарі російською.

"Ти дивись, як єврей швидко став українцем", — написала російськомовна коментаторка.

Під відео пишуть і обурені коментарі російською мовою Фото: Скриншот

"Якщо гроші потрібні, співатиме й китайською", — висловилася російською мовою інша користувачка.

Позиція Максима Галкіна щодо війни в Україні

У перший день повномасштабного вторгнення РФ до України подружжя Максима Галкіна та Алли Пугачової висловило протест проти війни у соцмережах. Практично відразу після цього вони виїхали з Росії до Ізраїлю.

14 липня 2022 року депутат РФ Роман Худяков повідомив, що в Росії щодо Максима Галкіна порушили кримінальну справу через так звані "фейки" про дії ЗС РФ на території України.

Максим Галкін під час своїх виступів відкрито висміює режим президента РФ Володимира Путіна та тих, хто його підтримує. У червні 2022 року він висміяв диктатора голосом Лободи в Ізраїлі, а у квітні 2023 року запропонував нові імена для фанатів Путіна.

9 липня 2024 року Галкін опублікував світлини з лікарні "Охматдит" після російського обстрілу та висловив співчуття родинам загиблих.

31 жовтня 2024 року гуморист під час гастролей Сполученими Штатами Америки опублікував у соцмережах фото з Українського музею у Нью-Йорку.

Нагадаємо, 1 березня Фокус збирав реакції українських і закордонних зірок на суперечку президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті Білого дому 28 лютого. Українські співаки Володимир Дантес і Євген Галич присвятили президенту США пісні, а Monatik розповів іронічну казку. Україну підтримали також американські знаменитості.