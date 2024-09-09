Откажется от украинского паспорта: блогер Бабич готов служить, если ему откроют въезд в РФ

По словам 24-летнего блогера из Кривого Рога, он каждый день просыпается с мыслью о том, что хочет поскорее вернуться "домой", в Москву, куда уже год ему закрыт въезд. Своей главной миссией он назвал примирение детей Украины и России, которые друг друга ненавидят.

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Популярный блогер украинского происхождения Артур Бабич, который за несколько лет до полномасштабной войны переехал в Россию, впервые высказался о противостоянии двух стран, а также о желании получить российское гражданство. Свою позицию парень из Кривого Рога озвучил в интервью российской журналистке Лилии Абрамовой (Tatarka FM), которая поддерживает режим Владимира Путина и неоднократно посещала временно оккупированные территории Украины.

После начала полномасштабной войны в Украине Артур Бабич переехал из Москвы в Соединенные Штаты Америки, но уже к лету 2023 года вновь вернулся в Россию, или как он говорит сам — "домой". Сейчас блогер проживает в Ереване, на родине своего отца, ведь в сентябре 2023 года стало известно, что ему закрыт въезд на территорию России.

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"Я бы хотел вернуться в Россию. Это первая моя мысль, с которой я просыпаюсь каждый день. Когда я вернулся в Россию, из Америки, я сразу же подал на ВНЖ (вид на жительство, — ред.). Это шаг, который приближал меня к гражданству, но в момент, когда я уехал, я не успел его получить. У меня желание получить гражданство и жить в стране, где я хотел бы жить всю жизнь", — заявил Артур Бабич.

При этом блогер осознает, что для этого ему придется отказаться от украинского паспорта и столкнуться с хейтом со стороны украинских граждан, но Артур говорит, что уже давно сделал свой выбор.

Блогера даже не пугает тот факт, что ему придется встать на воинский учет в России и пойти служить, если придет повестка. Он говорит, что когда человек получает паспорт, то автоматически принимает все законы и соглашается с ними. В будущем он хочет открыть собственные проекты, среди которых будет шоу о путешествиях. Также Артур намерен якобы примирить народы.

"Самая важная моя миссия, я считаю, это помирить детей, которые сейчас просто друг друга ненавидят из-за цвета паспорта. Дети из Украины и из России друг друга ненавидят. Я хочу, чтобы такого не было. Это неправильно. Они должны дружить, они раньше дружили. Я хочу, чтобы побыстрее это все закончилось и мы не тыкали друг друга пальцами", — подытожил Артур Бабич.

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Напомним, 21 августа сообщалось, что некоторых народных артистов Украины, которые предали свою страну, могут лишить государственных наград. Верховная Рада Украины приняла решение лишить звания Народных артистов Украины тех, кто поддержал полномасштабную войну в Украине. Среди них Таисия Повалий, Ани Лорак, Игорь Крутой и так далее.

24 мая сообщалось, что продюсер Юрий Бардаш отреагировал на подозрение от СБУ. Ранее он продюсировал украинских артистов, однако сразу после начала полномасштабной войны сбежал в Россию. Там он поддержал агрессию против украинцев и получил гражданство.