Откажется от украинского паспорта: блогер Бабич готов служить, если ему откроют въезд в РФ
По словам 24-летнего блогера из Кривого Рога, он каждый день просыпается с мыслью о том, что хочет поскорее вернуться "домой", в Москву, куда уже год ему закрыт въезд. Своей главной миссией он назвал примирение детей Украины и России, которые друг друга ненавидят.
Популярный блогер украинского происхождения Артур Бабич, который за несколько лет до полномасштабной войны переехал в Россию, впервые высказался о противостоянии двух стран, а также о желании получить российское гражданство. Свою позицию парень из Кривого Рога озвучил в интервью российской журналистке Лилии Абрамовой (Tatarka FM), которая поддерживает режим Владимира Путина и неоднократно посещала временно оккупированные территории Украины.
После начала полномасштабной войны в Украине Артур Бабич переехал из Москвы в Соединенные Штаты Америки, но уже к лету 2023 года вновь вернулся в Россию, или как он говорит сам — "домой". Сейчас блогер проживает в Ереване, на родине своего отца, ведь в сентябре 2023 года стало известно, что ему закрыт въезд на территорию России.
"Я бы хотел вернуться в Россию. Это первая моя мысль, с которой я просыпаюсь каждый день. Когда я вернулся в Россию, из Америки, я сразу же подал на ВНЖ (вид на жительство, — ред.). Это шаг, который приближал меня к гражданству, но в момент, когда я уехал, я не успел его получить. У меня желание получить гражданство и жить в стране, где я хотел бы жить всю жизнь", — заявил Артур Бабич.
При этом блогер осознает, что для этого ему придется отказаться от украинского паспорта и столкнуться с хейтом со стороны украинских граждан, но Артур говорит, что уже давно сделал свой выбор.
Блогера даже не пугает тот факт, что ему придется встать на воинский учет в России и пойти служить, если придет повестка. Он говорит, что когда человек получает паспорт, то автоматически принимает все законы и соглашается с ними. В будущем он хочет открыть собственные проекты, среди которых будет шоу о путешествиях. Также Артур намерен якобы примирить народы.
"Самая важная моя миссия, я считаю, это помирить детей, которые сейчас просто друг друга ненавидят из-за цвета паспорта. Дети из Украины и из России друг друга ненавидят. Я хочу, чтобы такого не было. Это неправильно. Они должны дружить, они раньше дружили. Я хочу, чтобы побыстрее это все закончилось и мы не тыкали друг друга пальцами", — подытожил Артур Бабич.
Напомним, 21 августа сообщалось, что некоторых народных артистов Украины, которые предали свою страну, могут лишить государственных наград. Верховная Рада Украины приняла решение лишить звания Народных артистов Украины тех, кто поддержал полномасштабную войну в Украине. Среди них Таисия Повалий, Ани Лорак, Игорь Крутой и так далее.
24 мая сообщалось, что продюсер Юрий Бардаш отреагировал на подозрение от СБУ. Ранее он продюсировал украинских артистов, однако сразу после начала полномасштабной войны сбежал в Россию. Там он поддержал агрессию против украинцев и получил гражданство.