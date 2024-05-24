"Записали в пропагандисты": продюсер Бардаш отреагировал на подозрение от СБУ

Юрий Бардаш, который продюсировал украинских артистов, сразу после начала полномасштабной войны сбежал в Россию. Там он поддержал агрессию против украинцев.

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42-летний продюсер Юрий Бардаш, которому СБУ объявило о подозрении, назвал "большой честью" обвинения, которые выдвинули против него. Свою реакцию на решение правоохранительных органов Украины Бардаш опубликовал у себя в телеграм-канале.

В частности, у себя в заметке Бардаш заявил, что для него большая честь, то, что его обвиняют за пропаганду русского мира, это он считает наградой. Однако обвинения в свою сторону Бардаш назвал цирком. В заметке Юрий Бардаш назвал свое подозрение, которое ему объявили в Украине, преступным решением и пригрозил тем, кто это сделал.

"В свою очередь, объявляю в розыск всех, кто причастен к этому преступному решению. Уверяю, что доберусь до вас раньше, чем вы до меня", — написал Бардаш.

Кто такой Юри Бардаш

Юрий Бардаш родился в Алчевске Луганской области. Жил и работал в Украине, где продюсировал артистов среди которых: группа "Quest Pistols", певица Луна, Wellboy, группа "Грибы".

Позиция Юрия Бардаша

Как оказалось уже после начала полномасштабной войны в Украине, еще в 2015 году Юрий Бардаш получил российское гражданство. Когда в Украине началась полномасштабная война, которую начала Россия, продюсер сбежал из Украины и поддержал агрессию РФ и политику Владимира Путина. Тогда продюсер предложил Украине капитуляцию. Бардаш отметил, что ему не жаль украинцев.

Уже в мае 2024 года СБУ объявило продюсеру о подозрении, в котором инкриминируют Юрию Бардашу четыре статьи УКУ — ч. 2 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий); ч. 1, 2 ст. 110 (распространение материалов с призывами к изменению границ территории в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины); ст. 436 (пропаганда войны); ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Напомним, ранее мы писали, что продюсер Юрий Бардаш сравнил украинцев с гражданами нацистской Германии.

Кроме этого, Фокус писал, что в Кремле пообещали, что Юрий Бардаш получит защиту в России.