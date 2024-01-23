На фоне портрета Путина: украинский продюсер Юрий Бардаш получил паспорт РФ (фото)

Документом страны-врага экс-участник группы "Грибы" похвастался на фоне российского флага и фотографии с президентом, подписав сообщение "Я достаю из широких штанин".

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Известный экс-продюсер популярных проектов "Грибы" и Wellboy Юрий Бардаш, который сравнивал украинцев с нацистами и сбежал в Москву, получил российский паспорт. Об этом он сообщил в личном Telegram-канале "Философия Бардаша".

Документом страны-врага продюсер похвастался на фоне портрета президента РФ Владимира Путина и российского триколора.

"Я достаю из широких штанин", — подписал фотографию Бардаш, процитировав стихотворение "Стихи о советском паспорте" российского поэта Владимира Маяковского.

Бардаш получил российский паспорт и похвастался им на фоне портрета Путина

Продюсера, который в последнее время стал известным из-за ряда антиукраинских заявлений, в комментариях под заметкой активно поздравляют с получением российского паспорта.

Бардаш получил российский паспорт и похвастался им на фоне портрета Путина

Антиукраинские высказывания продюсера

Напомним, еще в сентябре Бардаш сообщил, что уже три месяца живет в Москве и впечатления от столицы России у него самые лучшие. В частности, продюсер считает, что российская столица — это самый безопасный и чистый город на планете. По его словам, Москва — это идеальное место, где мирно уживаются представители многих национальностей. Кроме того, он заявил, что намерен остаться в Москве навсегда.

Ранее Бардаш назвал украинских артистов, которые помогают бойцам ВСУ и волонтеров нацистами. Кроме того, продюсер "Грибов" считает, что российско-украинская война — это так называемый конфликт, развязанный "коллективным Западом" и Украина должна складывать оружие перед российскими оккупантами.

В Кремле пообещали, что Юрий Бардаш получит защиту в России. Экс-продюсер группы "Грибы" Юрий Бардаш после антиукраинских высказываний сбежал из Грузии в Москву, заявив, что его хотели убить бойцы "Грузинского Легиона".

Кто такой Юрий Бардаш

Юрий Бардаш — воспитанник интерната. Приехав в Киев, зарабатывал на жизнь танцевальными выступлениями. Его успешная карьера началась в 2003 году, когда он вместе с коллективом Force выступил в масштабном украинском мюзикле "Экватор". На рабочей площадке Бардаш познакомился с будущими солистами группы "Quest Pistols" Константином Боровским, Никитой Горюком, Антоном Савлеповым.

За плечами Бардаша много удачных музыкальных проектов. Он стал основателем таких коллективов как "Quest Pistols", "Грибы", "Нервы", "Луна" и других, которые принесли ему широкую известность.

В 2019 году украинский продюсер попал в скандал после того, как во время интервью с Юрием Дудем начал озвучивать кремлевские нарративы относительно войны на Донбассе.

Как ранее сообщал Фокус, продюсер Юрий Бардаш сравнил жителей Украины с гражданами Третьего Рейха. В своем Instagram он выложил сторис, в котором упоминался нацистский лозунг Deutschland über alles по отношению к известному девизу: "Украина — превыше всего".