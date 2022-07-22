В Кремле пообещали, что Юрий Бардаш получит защиту в России

Экс-продюсер группы "Грибы" Юрий Бардаш после антиукраинских высказываний бежал из Грузии в Москву, заявив, что его хотели убить бойцы "Грузинского Легиона".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал, что в России помогут известному украинскому продюсеру Юрию Бардашу. При этом Песков признался, что не знает, кто такой Юрий Бардаш, не слышал его песню с критикой украинских властей и не в курсе, почему ему пришлось бежать из Грузии.

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"Я думаю, что если действительно есть преследование, то, конечно, ему тоже помогут", — сказал пресс-секретарь Владимира Путина.

Уроженец Алчевска Юрий Бардаш недавно выступил с антиукраинскими заявлениями, призвал украинцев к капитуляции и оскорбил солдат ВСУ. После этого Бардаш сообщил в Telegram-канале, что на него объявлена охота, поэтому он "уходит в тишину". Вскоре вышла новая песня Юрия Бардаша, в которой он раскритиковал Киев за украинизацию Донбасса и обвинил его в развязывании войны.

[ + – ] Юрий Бардаш

Утром 22 июля Юрий Бардаш рассказал подробности побега из Грузии, где он скрывался от недоброжелателей. По словам музыканта, его дважды предупредили о том, что находиться в этой стране ему небезопасно, и он поначалу проигнорировал эти предостережения.

"Вечером раздался еще один звонок уже из Украины, в ходе которого мне сказали, что за мной послали "Грузинский Легион" и что ребята уже выехали, — отметил Бардаш. — Рюкзак был собран за пять минут. Два дня пересидел в горах Батуми, после, вброд перешел границу Грузии и Абхазии, опыт незабываемый".

Отметим, что от Батуми до границы с Абхазией более 100 км.

Дальше Юрий Бардаш направился в Москву, там он чувствует себя в безопасности и строит планы "касательно музыки и общественной жизни".

Чем известен Юрий Бардаш

Юрий Бардаш — воспитанник интерната. Приехав в Киев зарабатывал на жизнь танцевальными выступлениями. Его успешная карьера началась в 2003 году, когда он вместе с коллективом Force выступил в масштабном украинском мюзикле "Экватор". На рабочей площадке Бардаш познакомился с будущими солистами группы Quest Pistols Константином Боровским, Никитой Горюком, Антоном Савлеповым.

За плечами Бардаша много успешных музыкальных проектов. Он стал основателем таких коллективов как "Quest Pistols", "Грибы", "Нервы", Луна и других, которые принесли ему широкую известность.

[ + – ] Юрий Бардаш умеет создавать успешные проекты, группа "Грибы" - один из них

В 2019 году украинский продюсер попал в скандал после того, как во время интервью с Юрием Дудем начал озвучивать кремлевские нарративы относительно войны на Донбассе.

Как ранее сообщал Фокус, продюсер Юрий Бардаш сравнил жителей Украины с гражданами Третьего Рейха. В своем Instagram он выложил сториз, в котором упоминался нацистский лозунг Deutschland über alles применительно к известному девизу: "Украина — превыше всего".