У Кремлі пообіцяли, що Юрій Бардаш отримає захист у Росії

Експродюсер гурту "Гриби" Юрій Бардаш після антиукраїнських висловлювань утік із Грузії до Москви, заявивши, що його хотіли вбити бійці "Грузинського Легіону".

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков пообіцяв, що в Росії допоможуть відомому українському продюсеру Юрію Бардашу. Водночас Пєсков зізнався, що не знає, хто такий Юрій Бардаш, не чув його пісні з критикою української влади і не знає, чому йому довелося тікати з Грузії.

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"Я думаю, що якщо справді є переслідування, то, звичайно, йому теж допоможуть", — сказав речник Володимира Путіна.

Уродженець Алчевська Юрій Бардаш нещодавно виступив з антиукраїнськими заявами, закликав українців до капітуляції та образив солдатів ЗСУ. Після цього Бардаш повідомив у Telegram-каналі, що на нього оголошено полювання, тому він "іде в тишу". Незабаром вийшла нова пісня Юрія Бардаша, в якій він розкритикував Київ за українізацію Донбасу та звинуватив його в розв'язанні війни.

[ + – ] Юрій Бардаш

Вранці, 22 липня, Юрій Бардаш розповів подробиці втечі з Грузії, де він переховувався від недоброзичливців. За словами музиканта, його двічі попередили, що перебувати в цій країні йому небезпечно, і він спочатку проігнорував ці застереження.

"Ввечері пролунав ще один дзвінок вже з України, під час якого мені сказали, що за мною послали "Грузинський Легіон" і що хлопці вже виїхали, — зазначив Бардаш. — Рюкзак зібраний за п'ять хвилин. Два дні пересидів у горах Батумі, після, вбрід перейшов кордон Грузії та Абхазії, досвід незабутній".

Зазначимо, що від Батумі до кордону з Абхазією понад 100 км.

Далі Юрій Бардаш попрямував до Москви, там він почувається в безпеці та будує плани "щодо музики та суспільного життя".

Чим відомий Юрій Бардаш

Юрій Бардаш — вихованець інтернату. Приїхавши до Києва, заробляв на життя танцювальними виступами. Його успішна кар'єра розпочалася у 2003 році, коли він разом із колективом Force виступив у масштабному українському мюзиклі "Екватор". На робочому майданчику Бардаш познайомився з майбутніми солістами гурту "Quest Pistols" Костянтином Боровським, Микитою Горюком, Антоном Савлеповим.

За плечима Бардаша багато вдалих музичних проєктів. Він став засновником таких колективів як "Quest Pistols", "Гриби", "Нерви", "Луна" та інших, які принесли йому широку популярність.

[ + – ] Юрій Бардаш вміє створювати успішні проекти, група "Гриби" — один із них

2019 року український продюсер потрапив у скандал після того, як під час інтерв'ю з Юрієм Дудьом почав озвучувати кремлівські наративи щодо війни на Донбасі.

Як раніше повідомляв Фокус, продюсер Юрій Бардаш порівняв мешканців України з громадянами Третього Рейху. У своєму Instagram він виклав сторіс, в якому згадувалося нацистське гасло Deutschland über alles стосовно відомого девізу: "Україна — понад усе".