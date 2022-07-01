"Вам тільки на байрактарчик назбирати": продюсер Юрій Бардаш пропонує Україні капітулювати

Протест українців проти війни та її прихильників, заявив продюсер, лише консолідує росіян і зміцнює підтримку путінського режиму в РФ. І нагадав, що Японія у Другій світовій вчасно ухвалила "правильне" рішення — капітулювала і зараз це одна з найрозвиненіших країн.

Відомий український продюсер Юрій Бардаш, який напередодні оскандалився порівнянням українців і гасла "Україна — понад усе" з німецькими нацистами, вважає, що громадяни України мали плакати разом із росіянами — і лише так реагувати на масштабне вторгнення військ РФ. Відеозвернення він опублікував у своєму Instagram.

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"Простий народ, замість того, щоб разом плакати, бо це пекельний біль через все, що відбувається, українці почали називати росіян свино****. Тобто понеслася спека: "ви тва**!" Є у нас низка політичних ... шоуменів, ну, коротше, різних, які транслювали ось цю движуху, що просто ти заходиш, дивишся, і напитуєшся, що там чорти-росіяни, тва**. До чого це призвело?" — запитує Бардаш.

За його словами, різкий протест і засудження українською громадськістю воєнних дій і прихильників війни серед росіян спровокувало зворотну реакцію.

"Вже протистояння почалося між народами <…> Виходить, що тією ненавистю, якою розгойдували шоумени українські та медіа- ось ці всі -собаки, які служать українській владі, вони всі розгойдували погану якусь хр***. Тобто нелюдське в людині. Тобто вбивали людей, і це все виливалося".

Музичний діяч пояснив, був пов'язаний із Російською Федерацією з 2007 року, їздив на гастролі й інше.

"Потенціал цієї країни не зрівняється із жодною країною у світі: величезна територія з ресурсами, великою, великою культурою", — пояснив свою думку Бардаш.

Також він висловився проти "скасування" російської культури в Україні, серед іншого, поетів.

"Цих хлопців, яких зараз руйнують, — Пушкіни там, Лермонтови, Тютчеви, Фети — всіх цих друзів ми тепер: "чік", у нас тепер... Бандера", — заявив Бардаш.

Після цього він отримав багато гнівних коментарів від українців. З Бардашем вже припинив співпрацю український музичний гурт Wellboy.

У своєму наступному ролику музичний продюсер нарік, що його ніхто не підтримав, незважаючи на колишні заслуги на музичній ниві, зокрема й дружина, яка заборонила бачитися з дочкою. Також він згадав про розбіжності з іншими музикантами, зокрема з Михайлом Купіним.

За словами Бардаша, його хейтери це лише 10% населення. "Але є не тільки малолітки <…> Я вважаю себе молодим, але ніхто не думає про людей похилого віку. З моменту революції ось цієї Гідності до цих подій пенсія у старого розділилася в три рази, але вам всіх пох**. Сидіть у своїх хатках, пишіть цю лють: "Ми зараз переможемо". Кого ви переможете? — сказав Бардаш.

Вас не шкода

Бардаш згадав про те, що йому не шкода українців, свою аудиторію, а лише тих, хто не дочекається з війни своїх родичів. Також він пройшовся щодо корупції, зазначивши, що, на його думку, військовий податок йшов на нецільові витрати.

"Вас не шкода, шкода тих, хто не дочекається і не дочекався своїх пацанів, своїх дідів, своїх мужиків. Усі вони їх втратили. Ось цих шкода людей. Ваша справа перед камерами постояти, на байрактарчик назбирати, а те, що в нас податок був на військовий збір, туди горталося — де це все?" — сказав Бардаш.

"Скільки ви вбиватимете українців своєю тупістю. Збирають вони на байрактар, ви що смієтеся, американці можуть стільки "бабок" надрукувати. Ви не для цього потрібні їм, ви потрібні їм, щоб легатими..., легімітиз... легатимізувати війну", — сказав Бардаш.

Японія капітулювала

До того ж, музичний діяч також натякнув, що найкращим рішенням для України є здатися і навів приклад Японії, яка капітулювала у Другій світовій війні.

"Тепер про те, як це може закінчитися. Ви всі знаєте Японію. Шикарна країна, передова, технологічна, модна, стильна. Що вони колись у них з Америкою була війна, що зробили мудрі правителі? Вони капітулювали. Зараз це одна з найрозвиненіших". країн. Вони вчасно ухвалили правильне рішення".

Юрій Бардаш – уродженець Алчевська Луганської області. Відомий роботою з проєктами: "Грибы", "Нервы", "Wellboy", "Quest Pistols", "Луна" та ін. що одержав російське громадянство.

Раніше Фокус повідомляв, що продюсер Юрій Бардаш порівняв українців із громадянами Третього Рейху.

У своєму Instagram музичний діяч виклав сторіз, в якому згадувалося нацистське гасло Deutschland über alles стосовно відомого девізу: "Україна — понад усе".