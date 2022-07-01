"Вам только на байрактарчик насобирать": продюсер Юрий Бардаш предлагает Украине капитулировать

Протест украинцев против войны и ее сторонников, заявил продюсер, только консолидирует россиян и укрепляет поддержку путинского режима в РФ. И напомнил, что Япония во Второй мировой вовремя приняла "верное" решение — капитулировала и сейчас это одна из самых развитых стран.

Известный украинский продюсер Юрий Бардаш, который накануне оскандалился сравнением украинцев и лозунга "Украина — превыше всего" с немецкими нацистами, считает, что граждане Украины должны были плакать вместе с россиянами — и только так реагировать на масштабное вторжение войск РФ. Видеообращение он опубликовал в своем Instagram.

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"Простой народ, вместо того, чтобы вместе плакать, потому что это адская боль из-за всего, что происходит, украинцы начали называть россиян свино****. То есть понеслась жара: "вы тва**!". Есть у нас ряд политических… шоуменов, ну, короче, разных, которые транслировали вот эту движуху, что просто ты заходишь, смотришь, и напитываешься, что там черти-россияне, тва**. К чему это привело?" — задается вопросом Бардаш.

По его словам резкий протест и осуждение украинской общественностью военных действий и сторонников войны среди россиян спровоцировало обратную реакцию.

"Уже противостояние началось между народами <…> Получается, что той ненавистью, которой раскачивали шоумены украинские и медиа- вот эти все -собаки, которые служат украинской власти, они все раскачивали похабную какую-то хр***. То есть нечеловеческое в человеке. То есть убивали людей, и вот это все выливалось".

Музыкальный деятель объяснил, был связан с Российской Федерацией с 2007 года, ездил на гастроли и прочее.

"Потенциал этой страны не сравнится ни с одной страной в мире: огромная территория с ресурсами, большой, великой культурой", — пояснил свое мнение Бардаш.

Также он высказался против "отмены" русской культуры в Украине, среди прочего, поэтов.

"Этих ребят, которых сейчас рушат, — Пушкины там, Лермонтовы, Тютчевы, Феты — всех этих друзей мы теперь: "чик", у нас теперь… Бандера", — заявил Бардаш.

После этого он получил множество гневных комментариев от украинцев. С Бардашем уже приостановила сотрудничество украинская музыкальная группа Wellboy.

В своем следующем ролике музыкальный продюссер посетовал, что его никто не поддержал, несмотря на былые заслуги на музыкальном поприще, в том числе и жена, которая запретила видиться с дочерью. Также он упомянул о разногласиях с другими музыкантами, в частности, с Михаилом Купиным.

По словам Бардаша, его хейтеры — это только 10% населения. "Но есть не только малолетки <…> Я считаю себя молодым, но никто не думает о стариках. С момента революции вот этой Гидности до этих событий пенсия у старика разделилась в три раза, но вам всех пох*** Сидите в своих хатках, строчите эту ярость: "Мы сейчас победим". Кого вы победите?" — сказал Бардаш.

Вас не жалко

Бардаш упомянул о том, что ему не жалко жителей Украины, свою аудиторию, а только тех, кто не дождется с войны своих родственников. Также он прошелся по части коррупции, отметив, что, по его мнению, военный налог шел на нецелевые расходы.

"Вас не жалко, жалко тех, кто не дождется и не дождался своих пацанов, своих дедов, своих мужиков. Все они их потеряли. Вот этих жалко людей. Ваше дело перед камерами постоять, на байрактарчик насобирать, а то, что у нас налог был на военный сбор, туда листалось — где это все?" — сказал Бардаш.

"Сколько вы будете убивать украинцев своей тупостью. Собирают они на байрактар, вы что смеетесь, американцы могут столько "бабок" напечатать. Вы не для этого нужны им, вы нужны им, чтобы легатими…, легимитиз… легатимизировать войну", — сказал Бардаш.

Япония капитулировала

Более того, музыкальный деятель также намекнул, что лучшим решением для Украины будеть сдаться и привел в пример Японии, которая капитулировала во Второй мировой войне.

"Теперь о том, как это может закончиться. Вы все знаете Японию. Шикарная страна, передовая, технологическая, модная, стильная. Что они когда у них с Америкой была война, что сделали мудрые правители? Они капитулировали. Сейчас это одна из самых развитых стран. Они вовремя приняли правильное решение".

Юрий Бардаш — уроженец Алчевска Луганской области. Известен по работе с проектами: "Грибы", "Нервы", "Wellboy", "Quest Pistols", "Луна" и др. Сейчас проживает на территории Грузии, куда недавно вернулся со Шри-Ланки, также он опроверг заявление о том, что получил российское гражданство.

Ранее Фокус сообщал, что продюсер Юрий Бардаш сравнил жителей Украины с гражданами Третьего Рейха.

В своем Instagram музыкальный деятель выложил сториз, в котором упоминался нацистский лозунг Deutschland über alles применительно к известному девизу: "Украина — превыше всего".